IPL 2021: खूब रन बनाने के बावजूद अंडररेटेड रहा ये बल्‍लेबाज, आकाश चोपड़ा बोले- नई फ्रेंचाइजी बनाएंगी कप्‍त

Aakash Chopra Believes Mayank Agarwal Can Become Captain of One of the 2 New Franchises: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि पंजाब किंग्‍स के सलामी बल्‍लेबाज मयंक अग्रवाल आईपीएल 2021 के सबसे ज्‍यादा अंडर-रेटेड बल्‍लेबाज रहे. इस सीजन उनका प्रदर्शन तो अच्‍छा रहा लेकिन अन्‍य नए बल्‍लेबाजों के आगे वो कहीं छुप से गए. मयंक अग्रवाल ने इस सीजन में 12 मैच खेले और वो 40 की औसत से 441 रन बनाने में सफल रहे. आईपीएल में एक सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर यह औसत काफी अच्‍छी मानी जाती है. मयंक फिलहाल टॉप-10 रन बनाने वाले बल्‍लेबाज की सूची में भी शामिल हैं.

आकाश चोपड़ा ने कहा, “मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल सबसे ज्‍यादा अंडररेटेड रहे. इस सीजन में उन्‍होंने मैच विनर वाला प्रदर्शन किया. उन्‍होंने 12 मैच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनका औसत और स्‍ट्राइकरेट शानदार रहा. फिर भी कोई उनकी बात नहीं कर रहा है.”

आकाश चोपड़ा ने कहा, “ लोगों ने पृथ्‍वी शॉ, शिखर धवन, केएल राहुल, देवदत्‍त पडीक्‍कल और रुतुराज गायकवाड़ की ही बातें कर रहे हैं. ये सब तो ठीक है लेकिन मयंक कहां हैं. उन्‍होंने भी तो शानदार प्रदर्शन किया है. मुझे लगता है कि वो सबसे ज्‍यादा अंडररेटेड इसलिए हैं क्‍योंकि टीम के कप्‍तान केएल राहुल उनके साथ ही ओपन करने के लिए आते हैं. राहुल एक बिग टिकट प्‍लेयर हैं. इसलिए मयंक उनकी छाया में कहीं खो से जाते हैं.”

उन्‍होंने कहा, “मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल आने वाली दो नई फ्रेंचाइजी में कप्‍तान बनने की काबिलियत रखते हैं. मैंने काफी लोगों से सुना है कि मयंक काफी स्थिर खिलाड़ी हैं. वो खुद से आगे टीम को रखते हैं, जो कई बार उनकी बल्‍लेबाजी में नजर भी आता है.”