बुमराह, सूर्या नहीं... इस खिलाड़ी के बिना अधूरी है टीम इंडिया, आकाश चोपड़ा ने बताया नाम

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, वह नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर भी फेंका था जिसे भारत ने जीता था.

Akash Chopra

भारत और न्यूजीलैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में आमने-सामने है. इस सीरीज के बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने हार्दिक पंड्या की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि इस ऑलराउंडर के बिना भारतीय टीम अधूरी है.

भारत टी20 विश्व कप से पहले क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज खेल रही है. टी-20 विश्व कप में भारत के खिताब बचाने के अभियान में हार्दिक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

‘हार्दिक पांड्या के बिना भारतीय टीम अधूरी है’

चोपड़ा ने जिओस्टार के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय टीम में हार्दिक का कोई सानी नहीं है. उन्होंने कहा कि हार्दिक पंड्या के बिना भारतीय टीम अधूरी है, पूरी दुनिया में हार्दिक जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है,बल्ले और गेंद से वह जो कर दिखाते हैं, वैसा भारत में कोई और नहीं कर सकता.

चोपड़ा ने कहा, भारत भले ही अंतिम एकादश में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को शामिल करना चाहें, लेकिन फिर भी आपको नंबर आठ पर एक बल्लेबाज की भी जरूरत होगी, आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप 12 खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतार सकते.

‘वह नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं’

आकाश ने कहा, केवल हार्दिक ही ऐसा कर सकते हैं, वह नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं, उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर भी फेंका था जिसे भारत ने जीता था, इस तरह के कारनामे सिर्फ हार्दिक ही कर सकते हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा.

TRENDING NOW

चोपड़ा ने कहा कि चोट और खराब फॉर्म की चिंताओं के बीच भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला महत्वपूर्ण होगी ताकि टीम संयोजन को सही स्वरूप दिया जा सके. उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की यह टी20 सीरीज सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आया है, वनडे सीरीज में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को विश्राम दिया था, लेकिन यहां उनकी टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम खेल रही है.