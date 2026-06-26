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IND vs IRE: आकाश चोपड़ा की टीम में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, इंसाफ का दिया तकाजा

भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिलेगा. उन्होंने इसे न्याय की दृष्टि से सही ठहराया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 26, 2026, 11:22 AM IST

Published On Jun 26, 2026, 11:22 AM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 11:22 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi

आकाश चोपड़ा ने कहा है कि वैभव को नहीं मिलेगा प्लेइंग इलेवन में मौका (IANS)

नई दिल्ली: भारत और आयरलैंड के बीच आज टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच बेलफास्ट में खेला जाएगा. आज, शुक्रवार को 26 जून 2026 को होने वाले इस मैच को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है क्या 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में डेब्यू करने का मौका मिलेगा? लेकिन भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अपनी जो प्लेइंग इलेवन चुनी है उसमें वैभव को मौका नहीं दिया है. हालांकि इसके पीछे उन्होंने कारण भी दिया है.

सूर्यवंशी ने आईपीएल में ओपनिंग में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है. और टीम इंडिया में ओपनिंग के लिए उनका मुकाबला संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से है. और नंबर तीन पर ईशान किशन चनौती दे रहे हैं.

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अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारतीय टीम के पास एक दुविधा है कि या तो वह वैभव सूर्यवंशी को मौका दे या फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के साथ न्याय कर ले.

चोपड़ा ने कहा, ‘बड़ा सवाल यह है कि उस बच्चे सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन में मौका बना पाएंगे या नहीं. आपके पास दो विकल्प हैं. या तो न्याय कर लें या उन्हें मौका दे दे. अगर आप न्याय करेंगे तो आप वैभव को मौका नहीं दे पाएंगे. और अगर आप उन्हें मौका देंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे. टॉप तीन जगह में चार बल्लेबाजों- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी के बीच मुकाबला है. और कोई तीन खिलाड़ी ही खेल सकते हैं. ये सभी चारों नहीं खेल सकते.’

चोपड़ा ने कहा कि न्याय की बात करें तो 15 साल के इस खिलाड़ी को मौका देना आसान नहीं है. और साथ ही उनका यह भी कहा कि न्याय और संतुलन भी साथ चल सकते हैं.

उन्होंने कहा, ‘अगर आप न्याय की दृष्टि से देखें तो वर्ल्ड कप के बाद टीम पहली बार खेल रही है. हां, मैं जानता हूं कि सूर्यकुमार यादव इस टीम का हिस्सा नहीं है. आपने उन पर एक कड़ा फैसला लिया है. लेकिन आप एक अन्याय नहीं कर पाएंगे. लेकिन आपने जिन्हें टीम में रखा है उन्हें मौका जरूर देना चाहिए. हां, वैभव सूर्यवंशी के लिए मंच तैयार है. वह क्रिकेट की दुनिया में अपनी बल्लेबाजी से सुनामी ला चुके हैं. लेकिन आप अगर न्याय के बारे में सोचें तो उन्हें मौका नहीं दे सकते.’

क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने चोपड़ा ने अपनी ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को ही चुना है.

उन्होंने कहा, ‘अगर आप वैभव को मौका देना चाहते हैं आपको टॉप तीन में से किसी एक को बाहर करना होगा. आप यहां एक रोटेशनल पॉलिसी भी अपना सकते हैं. लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं. क्या इतनी जल्दी ऐसा करना सही होगा? तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मेरी टीम का हिस्सा होंगे. मैं न्याय के साथ जाऊंगा. तो मैं उन्हीं खिलाड़ियों के साथ रहूंगा जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है.’

चोपड़ा ने अपने टॉप सिक्स में ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और सीम बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दूबे को चुना है.

उन्होंने कहा, ‘मैं ईशान किशन को नंबर तीन पर रखूंगा. श्रेयस अय्यर नंबर चार पर, आखिर अय्यर आपके कप्तान हैं. मैं तिलक वर्मा को नंबर पांच पर रखूंगा. वह आपकी टीम के उपकप्तान हैं. फिर शिवम दूबे को नंबर छह पर रखूंगा. इसका अर्थ यह है कि वह कुछ गेंदबाजी भी करेंगे.’

भारत ने सूर्यांश शेगड़े को भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर चुना है. उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पर 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है. रेड्डी को जांघ के अगले हिस्से की मांसपेशियों में चोट के चलते बाहर होना पड़ा है.

इसी वीडियो में चोपड़ा ने अक्षर पटेल को सात और हर्षित राणा को 8वें नंबर पर चुना है.

उन्होंने कहा, ‘मैं अक्षर पटेल को नंबर सात पर रखूंगा. मैंने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर सात पर नही रखा है. मैं सिर्फ एक फिंगर स्पिनर को ही टीम में रखूंगा. मैं हर्षित राणा को नंबर 8 पर रख रहा हूं क्योंकि वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.’

चोपड़ा ने अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई को तीन विशेषज्ञ गेंदबाजों के तौर पर चुना है.

उन्होंने कहा, ‘अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को नंबर 9 और नंबर 10 पर मौका दूंगा. नंबर 11 पर मैं एक विशेषज्ञ स्पिनर को मौका दूंगा. तो मैं रवि बिश्नोई को चुनूंगा क्योंकि इस टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इस टीम के साथ नहीं हैं.’

आकाश चोपड़ा ने चुनी आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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