Aakash Chopra Predicts India’s Playing 11 for 1st ODI against Afghanistan Picks Prince Yadav in the team

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच शनिवार, 13 जून को खेला जाएगा. इस मैच के लिए आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग इलेवन चुनी है.
Published On Jun 12, 2026, 10:20 AM IST
Last UpdatedJun 12, 2026, 10:20 AM IST
indian team practice ahead of ODI Series against Afghanistan
नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार, 13 जून से तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम में विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं. विराट को हैमस्ट्रिंग चोट है और हार्दिक भी फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं. इस सीरीज से भारत 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का अपना आगाज कर रहा है.
इस बीच, भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन चुनी है. आकाश चोपड़ा ने इस युवा पेसर प्रिंस यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में चुनने का सुझाव दिया है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. प्रिंस यादव और हर्ष दूबे और गुरनूर बरार को भारत को 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है. इन तीन खिलाड़ियों को अब कितने मैचों में मौका मिलता है.
अपने यूट्यूब पर चैनल पर साझा किए गए वीडियो में चोपड़ा ने नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल की जगह ईशान किशन को चुना है. और नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर छह पर बतौर ऑलराउंडर शामिल करने की बात कही है. हार्दिक पंड्या की गैर-मौजूदगी में रेड्डी इस भूमिका को निभा सकते हैं.
चोपड़ा ने कहा, ‘इस टीम में मैंने शुभमन गिल और रोहित शर्मा से पारी का आगाज करवाऊंगा. हार्दिक पंड्या की उपलब्धता पर कोई जानकारी नहीं है. तो मैं यह मानकर चल रहा हूं कि वह नहीं खेलेंगे. मैं ईशान किशन को नंबर तीन पर मौका दूंगा. श्रेयस अय्यर नंबर चार पर, पांच पर केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 6 पर और फिर नंबर सात पर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलना चाहिए.’
चोपड़ा ने विशेषज्ञ पेसर के तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर प्रिंस यादव चुना है. उन्होंने कहा, ‘नंबर 8 पर कुलदीप यादव, और फिर 9 से 11 तक प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव. इस तरह की प्लेइंग इलेवन मैं देख रहा हूं. नीतीश कुमार रेड्डी को बड़ी भूमिका में देखता हूं.’
सीरीज का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और तीसरा व आखिरी मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा. इससे पहले भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया था.
आकाश चोपड़ा की चुनी भारत की भारत की प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव