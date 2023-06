क्या सरफराज कभी खेल पाएंगे, वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटर ने पूछे सवाल

वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टीम में एक बार फिर सरफराज खान को नजरअंदाज किया गया, जिसकी कई पूर्व क्रिकेटर्स ने आलोचना की है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सरफराज खान को नहीं चुने जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह को लेकर भी सवाल पूछे.

आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया... क्या सरफराज़ को उन खिलाड़ियों के रूप में याद रखा जाएगा जिन्होंने फर्स्ट क्लास में खूब रन किए और फिर भी भारतीय टीम में मौका नहीं मिला? उन्होंने आगे लिखा.. क्या सरफराज को ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया और फिर भी कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला ?

आकाश चोपड़ा ने लिखा... मुझे वाकई उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, नहीं तो... फर्स्ट क्लास क्रिकेट (भारतीय क्रिकेट का दिल और आत्मा) की पवित्रता खो जाएगी.

Will Sarfraz be remembered as someone who scored a mountain of runs in First-Class cricket and still never got an opportunity to play for India?? I really hope that’s not the case. And I hope that what more he needs to do to get picked is communicated to him. Otherwise…the…

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 25, 2023