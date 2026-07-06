ODI में उसके साथ क्या हो रहा है गलत, चोपड़ा ने पंत की जगह पर क्या कहा

नई दिल्ली: भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना बड़ी चुनौती है. कई बड़े नाम इसमें नियमित रूप से जगह नहीं बना पा रहे हैं. ऐसा ही एक नाम ऋषभ पंत का भी है, जो भारत की वनडे टीम के नियमित सदस्य नहीं हैं. और पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि पंत को वनडे टीम में अपनी जगह अब कमानी होगी. भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान चोपड़ा ने पंत को लेकर यह बड़ा बयान दिया है. चोपड़ा ने कहा है कि पंत को वनडे टीम में पर्याप्त अवसर दिए बिना ही ड्रॉप कर दिया गया.

पंत इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. इंग्लैंड में खेली जा रही इस सीरीज के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन को भारतीय टी20 टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज चुना गया है. इसके साथ ही टी20 सीरीज के बाद होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी पंत भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. यहां ईशान किशन और केएल राहुल को विकेटकीपर बल्लेबाज चुना गया है.

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चोपड़ा ने कहा, पंत को नहीं मिले पर्याप्त मौके

अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा से पूछा गया कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल परिस्थितियों के लिए ऋषभ पंत को भारतीय टीम में क्यों नहीं चुना गया.

इस पर चोपड़ा ने कहा, ‘सच कहूं तो आजकल परिस्थितियां बहुत मुश्किल नहीं हैं. अब बहुत कम अंतर है. भारत की बिलकुल सपाट पिचों पर 220 रन बन रहे हैं. और इंग्लैंड में 190 रन बन रहे हैं. और वनडे क्रिकेट में 270 रन से ज्यादा बन रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियों में बहुत ज्यादा अंतर है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘ऋषभ पंत एक कमाल के क्रिकेटर हैं. वह रेड-बॉल में मैच-विनर, गेम-चेंजर और एक्स-फैक्टर क्रिकेटर हैं. उन्होंने यह किरदार कमाया है. वनडे क्रिकेट में जो गलत हुआ है उसकी वजह है कि उन्हें पर्याप्त मौके मिले हैं. और इसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया.’

पंत को आईपीएल में करना होगा अच्छा प्रदर्शन

चोपड़ा ने यह भी कहा कि भारत की वाइट-बॉल टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए पंत को आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

उन्होंने कहा, ‘वह टी20 क्रिकेट में टीम में जगह बनाने के करीब भी नहीं हैं. कई सीजन हो गए जब उन्होंने आईपीएल में कमाल का खेल दिखाया था. और जब तक यह नहीं बदलता तब तक मुझे नहीं लगता कि आप ऋषभ पंत का नाम वाइट-बॉल क्रिकेट के करीब भी आते देखेंगे.’

ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए आईपीएल 2026 में 138.05 के स्ट्राइक-रेट से 13 पारियों में 312 रन बनाए थे. आईपीएल 2027 में पंत अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे.

ऋषभ पंत का करियर

टेस्ट वनडे T20I मैच 50 31 76 पारी 87 27 66 रन 3557 871 1209 सर्वाधिक 159* 125* 65* औसत 43.37 33.50 23.25 स्ट्राइक-रेट 74.05 106.21 127.26 100 8 1 0 50 19 5 3

आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में पंत को ज्यादा मौके मिले हैं. और यहां उन्होंने खुद को साबित भी किया है. गाबा का घमंड तोड़ने वाली पारी आखिर कौन भूल सकता है. पंत ने SENA देशों में भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि जितने मौके उन्हें टेस्ट क्रिकेट में मिले हैं उस हिसाब से वनडे और टी20 इंटरनेशनल में उन्हें ज्यादा नहीं आजमाया गया. इसकी वजह निरंतरता का अभाव और यहां अधिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है.