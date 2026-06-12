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शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल, रोहित के साथ साझेदारी कमाल, अफगानिस्तान सीरीज से पहले आकाश चोपड़ा ने रखे आंकड़े

शुभमन गिल का वनडे इंटरनेशनल में बतौर कप्तान रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. और इसी वजह से पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि गिल अभी इस फॉर्मेट में सेटल नहीं हुए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 12, 2026, 12:31 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 12:31 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 12:31 PM IST

Shubman Gill Captain in ODI

आकाश चोपड़ा ने भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल पर अपनी राय दी है. पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि गिल अभी तक इस फॉर्मेट में बतौर कप्तान अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं. चोपड़ा ने कहा है कि भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में अभी तक कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है.

अपने यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में आकाश चोपड़ा ने कहा कि बतौर कप्तान शुभमन गिल का वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड थोड़ा अलग है.

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चोपड़ा ने कहा, ‘शुभमन गिल ने छह वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है. हमें दो सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. हमें सिर्फ दो मैचों में जीत मिली है. एक मैच हम ऑस्ट्रेलिया में जीते और एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ. तो, इस फॉर्मेट में बतौर कप्तान शुभमन गिल अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं.’

चोपड़ा ने कहा कि 26 साल के गिल अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे. भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 13 जून से तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है.

चोपड़ा ने कहा, ‘यह बड़ी खबर है. आप उसे बदलना चाहते हैं. तो, वह अपनी अथॉरिटी को मजबूत करना चाहेंगे. ऐसा नहीं है कि वह बल्ले से अच्छा खेल नहीं दिखा रहे हों. उन्होंने बतौर कप्तान भी काफी रन बनाए हैं. और वह आगे भी रन बनाते रहेंगे. और वे जिस तरह के फॉर्म में हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वह इस सीरीज में भी रन बनाते रहेंगे.’

शुभमन गिल ने वनडे इंटरनेशनल में 2923 रन बनाए हैं. वनडे इंटरनेशनल में शुभमन गिल का औसत 51.71 का है. हालांकि बतौर कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. उन्होंने छह मैचों में 29.67 के औसत से 178 रन ही बनाए हैं.

इसी वीडियो में आकाश चोपड़ा ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा रन बनाने वाली किसी भी ओपनिंग जोड़ी का औसत गिल और रोहित से ज्यााद नहीं है.

चोपड़ा ने कहा, ‘शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपिलनिंग पार्टनरशिप इस समय वनडे क्रिकेट में सबसे अच्छी है. हम उन जोड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं. मैं औसत की बात कर रहे हैं. उनकी बैटिंग औसत 63.8 का है. इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय का नंबर आता है जिनका औसत 58.4 का है. गार्डन ग्रीनिच और डेसमंड का औसत 52.6 का थ. और सौरभ गांगुली व सचिन तेंदुलकर की ओपनिंग जोड़ी का औसत 49.3 का था.’

चोपड़ा ने आगे कहा, ‘गिल और रोहित ने 2360 रन बनाए हैं. इसमें 14 बार 50 से ज्यादा और सात बार सेंचुरी पार्टनरशिप की है. तो यह आधुनिक दौर में दुनिया की बेस्ट ओपनिंग साझेदारी है. यह असल में बहुत अच्छी बात है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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