आकाश चोपड़ा ने ली WTC Final में हार की जिम्मेदारी, ट्रोलर की कर दी बोलती बंद

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को मिली हार की जिम्मेदारी ली है. चोपड़ा ने एक यूजर के कॉमेंट पर यह मजाकिया टिप्पणी की है. गौरतलब है कि लंदन के ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खेल को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा.

सुनील गावस्कर और कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भारतीय टीम के सिलेक्शन से लेकर रणनीति तक को जिम्मेदार बताया. विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी अपने शॉट सिलेक्शन को लेकर दिग्गजों के निशाने पर रहे.

इस बीच एक यूजर ने ट्विटर पर आकाश चोपड़ा को निशाना बनाने की कोशिश की. उसने चोपड़ा को ट्वीट करत हुए लिखा, 'जब से आकाश चोपड़ा कॉमेंटेटर बना है भारत ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता.'

जाहिर सी बात है कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने वाले आकाश चोपड़ा इस पर कहां चुप होने वाले थे. उन्होंने इस यूजर को करारा जवाब दिया. चोपड़ा ने लिखा, 'मैंने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में कॉमेंट्री की थी. उसके बाद एशिया कप में कॉमेंट्री की थी. लेकिन मैं आपकी बात समझ गया. किसी ने किसी को तो हार के लिए जिम्मेदार ठहराना ही होगा. मैं यह जिम्मेदारी लेता हूं.'

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 446 रन का स्कोर बना दिया था. भारत की पहली पारी में 296 रन बनाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 270 रन बनाकर घोषित कर दी. वहीं भारत की दूसरी पारी 234 रन पर सिमट गई.

हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि उन्हें तैयारी के लिए पूरा वक्त नहीं मिला. उन्होंने कहा था कि आईपीएल फाइनल के बाद जून में ही इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को क्यों खेला जाता है. और इसे इंग्लैंड में ही क्यों खेलते हैं. इसके साथ ही उन्होंने इसे तीन टेस्ट मैचों का फाइनल करने की भी बात कही थी.

I commentated on the 2013 Champions Trophy. And Asia Cup after that. But I get your point. Somebody has to be blamed for the losses. I will take it ? https://t.co/f9O8mwUNvh

— Aakash Chopra (@cricketaakash) June 15, 2023