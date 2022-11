T20 वर्ल्ड कप 2022 के 39वें मैच में 5 नवंबर को सिडनी में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड को जीत के लिए 142 रनों का लक्ष्य मिला था जिसे उसने 19.4 ओवरों में हासिल किया। इस मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। उन्होंने कमेंट्री के दौरान एक ऐसी बात कही जिसने इंग्लैंड का बड़ा नुकसान कर दिया।

दरअसल, इंग्लैंड-श्रीलंका मुकाबले के आखिरी पलों में कमेंट्री के दौरान आकाश चोपड़ा अपने सह-कमेंटेटर हरभजन सिंह से’कमेंटेटर का अभिशाप’का जिक्र कर रहे थे। आकाश चोपड़ा भज्जी को समझा रहे थे कि ‘कमेंटेटर का अभिशाप’ सच में होता है और मैं जिस भी खिलाड़ी की तारीफ करता हूं वह जल्द आउट हो जाता है। अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए आकाश चोपड़ा ने कहा कि ‘अभी करन कितना अच्छे खेल रहे हैं।’ ये कहते ही सैम करन छक्का जड़ने के चक्कर में फाइन लेग पर लपक लिए गए। करन के आउट होते ही आकाश चोपड़ा ने कहा- ये लीजिए हो गया विकेट।

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा की कमेंट्री की ये छोटी सी क्लिप अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये इस टूर्नामेंट में पहली बार नहीं है आकाश की तारीफ किसी बल्लेबाज के लिए भारी पड़ी हो। इससे पहले साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भी यही हुआ था।

आकाश चोपड़ा साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान कह रहे थे- अगला विकेट कोई स्पिनर के हाथो ही गिरेगा। हो सकता है कि अगला विकेट तेम्बा बावुमा का ही गिरे। 8वें ओवर में शादाब गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर बावुमा का शिकार कर लिया।

JUST BEFORE THE WICKET

Aakash Chopra saId : Agla wicket to spin per hi girega aur mujhe lagta hai Temba Bavuma ka hi girega.

NEXT BALL SHADAB GETS TEMBA BAVUMA CAUGHT BEHIND pic.twitter.com/mIKCD4hDGP

