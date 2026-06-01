'रोज कितना दूध पीते हो' रवि शास्त्री के सवाल का वैभव ने मुस्कुराते हुए दिया क्या जवाब

राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में खूब वाहवाही लूटी. उनके खेल ने क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों को प्रभावित किया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पूरे सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की. यह खिलाड़ी रविवार, 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन...
Published On Jun 01, 2026, 02:21 PM IST
Last UpdatedJun 01, 2026, 02:21 PM IST
राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में खूब वाहवाही लूटी. उनके खेल ने क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों को प्रभावित किया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पूरे सीजन में कमाल की बल्लेबाजी की. यह खिलाड़ी रविवार, 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन का फाइनल देखने भी पहुंचा हुआ था. मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप के साथ ही कुल पांच खिताब दिए गए. सीजन में वैभव ने 776 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने 72 छक्के भी लगाए.
अवॉर्ड लेने के बाद सूर्यवंशी के साथ पूर्व क्रिकेटर और अब कॉमेंटेटर रवि शास्त्री ने बातचीत की. इस बातचीत में कुछ क्रिकेट की बातें हुईं और कुछ हंसी-मजाक की.
शास्त्री भी सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने इस किशोर बल्लेबाज के खेल की तारीफ की. और उनसे फिटनेस की अहमियत के बारे में भी पूछा. इसके साथ ही शास्त्री ने उनसे पूछा कि आखिर वह कितना दूध पीते हैं. असल में शास्त्री यह समझना चाहते थे कि आखिर सूर्यवंशी के पास इतने बड़े और लंबे छक्के मारने के लिए ताकत कहां से आती है. सिर्फ 15 साल की उम्र में वह इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कैसे कर लेते हैं.
शास्त्री ने उनसे पूछा- ‘आप कितना दूध पीते हो रोज.’
इसके जवाब में सूर्यवंशी ने कहा- ‘मैं अब दूध नहीं पीता.’
इस बीच सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास में ऑरेंज कैप हासिल करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने सिर्फ 15 साल, 65 दिन की उम्र में यह कैप हासिल की. ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलती है जो सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है. इस मामले में उन्होंने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा सुदर्शन ने 23 साल 231 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप हासिल किया था.
वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. फाइनल में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ज्यादा रन नहीं बना सके और इस वजह से वैभव चोटी पर कायम रहे. रविवार को खेले गए फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सुदर्शन ने 12 और गिल ने 10 रन बनाए.
सूर्यवंशी ने सीजन में क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने. वैभव ने 72 छक्के लगाए. वहीं गेल ने साल 2012 के आईपीएल सीजन में 59 छक्के लगाए थे. वैभव की पारी ने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए एक नया पैमाना तय कर दिया है.