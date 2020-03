ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) और सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनाए जा रहे तरीकों को लेकर चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐलान किया है कि रविवार (15 मार्च) के बाद से विदेशों से आने वाले हर शख्स को 14 दिन तक खुद से अलगाव में रहना है।

सरकार के घोषणा करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार वेरोनिका एग्गलेटन ने ट्वीट किया, “साधारण सवाल- सरकार को कैसे पता चलेगा कि लोग अलगाव में रह रहे हैं या नहीं।”

Have been wondering the same thing!! https://t.co/dwaQk499KT

कप्तान फिंच ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर कहा, “मैं भी यही सोच रहा था।” फिंच के ट्वीट पर वार्नर ने कमेंट किया, “और उस उबर/टैक्सी/बस/ट्रेन का क्या जो उन्होंने एयरपोर्ट से पकड़ी होगी।”

Or, what about the uber/taxi/bus/train they catch from the airport to their place.

— David Warner (@davidwarner31) March 15, 2020