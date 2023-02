रिटायरमेंट के बाद लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) से जुड़े आरोन फिंच

नई दिल्ली| लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) ने बुधवार को घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच दोहा में एलएलसी मास्टर्स में खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के 2021 टी20 विश्व कप विजेता कप्तान फिंच, 6 फरवरी, 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं.

उन्होंने टूर्नामेंट द्वारा जारी एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, मैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट में शामिल होने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं. मुझे लगता है कि यह एक शानदार पहल है और उच्च गुणवत्ता वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ और उनके खिलाफ खेलने के लिए उत्सुक हूं.

फिंच के अलावा, एलएलसी मास्टर्स के लिए पुष्टि किए गए खिलाड़ियों की सूची में इयोन मोर्गन, इरफान पठान, शोएब अख्तर, क्रिस गेल और एस श्रीसंत शामिल हैं. अब्दुल रज्जाक और इसुरु उदाना भी लीजेंड्स लीग क्रिकेट में पहली बार खेलेंगे.

उन्होंने कहा, "जब हमने लीजेंड लीग क्रिकेट की शुरुआत की, तो हम हर उस खिलाड़ी को वापस मैदान में लाना सुनिश्चित कर रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अधिकांश क्रिकेटर या तो कमेंटेटर, कोच बन गए या अपनी क्रिकेट अकादमी खोल ली है. उनमें क्रिकेट बाकी है. यहां तक कि प्रशंसक भी उन्हें एक्शन में देखना चाहते हैं."

