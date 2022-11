टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल बुधवार से खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने- सामने होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टक्कर होगी. सेमीफाइनल मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने फाइनल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है.

एबी डिविलियर्स ने फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के नाम बताएं हैं. डिविलियर्स ने कहा कि टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा और भारतीय टीम न्यूजीलैंड को मात देकर टी-20 विश्व कप का खिताब हासिल करेगी.

एएनआई से बातचीत के दौरान एबी डिविलियर्स ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत फाइनल में न्यूजीलैंड से खेलेगा और भारत विश्व कप जीतेगा, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन भारतीय टीम यह मैच जीतने में कामयाब रहेगी.

#WATCH | I think India will play New Zealand in the finals and India will win the World Cup. Suryakumar Yadav and Virat Kohli are in great form. The whole team of India is very talented: Former South African cricketer AB de Villiers pic.twitter.com/83tRjI0Fl2

— ANI (@ANI) November 8, 2022