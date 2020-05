दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फॉफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) और रग्बी टीम के कप्तान सिया कोलीसी कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने केपटाउन में जरूरतमंद लोगों को घर घर तक भोजन पहुंचाने का काम किया और उन्हें जरूरी चीजें दान की। डु प्लेसिस ने इसके लिए कोलीसी का आभार व्यक्त किया है।

डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने इंस्टाग्राम पर कहा, “यह पोस्ट हमारे सिया कोलीसी के बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको, राहेल कोलीसी और कोलीसी फाउंडेशन को सम्मानित करना चाहता हूं, जोकि लोगों को मदद करने का अद्भत काम करते हैं।”

Yesterday the Kolisi Foundation partnered with Faf and Imari du Plessis by donating food to the community street feeding scheme in Bonteheuwel consisting of approximately 50 streets.https://t.co/XfkvVHbbIM @faf1307 @SiyaKolisi_Bear #KolisiFoundation #OnebyOne pic.twitter.com/AKW7fkR5V5

— Kolisi Foundation (@KolisiFoundati1) May 8, 2020