इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में एबी डीविलियर्स के शानदार प्रदर्शन को देखते के बाद क्रिकेट फैन जमैका के स्टार धावक योहान ब्लेक चाहते हैं कि ये प्रोटियाज बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी कर टी20 विश्व कप सहित आगामी टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करें।

डिविलियर्स खुद भी भारत में इस साल के अंत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने को उत्सुक हैं और आईपीएल के आखिर में उनके इस मुद्दे पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मार्क बाउचर से बात करने की उम्मीद है।

ब्लेक ने डिविलियर्स की रविवार को चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग में खेली गई शानदार पारी के बाद ट्वीट किया, ‘‘वाह, डिविलियर्स अलग स्तर का खिलाड़ी है। दक्षिण अफ्रीका तुम्हें इस खिलाड़ी की जरूरत है।’’

फिर से साउथ अफ्रीकी टीम में खेलना चाहते हैं AB de Villiers, कही दिल की बात

ओलंपिक रजत पदक विजेता ब्लेक 100 मीटर के युवा विश्व चैम्पियन हैं, वो पहले भी विराट कोहली और डिविलियर्स की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिये खेलने की इच्छा जता चुके हैं। डिविलियर्स ने मई 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

Wow de Villiers is on a different level. South Africa come on you need this man. @ABdeVilliers17 @OfficialCSA

— Yohan Blake (@YohanBlake) April 18, 2021