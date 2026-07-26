वेस्टइंडीज- इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में हुआ बदलाव, इन खिलाड़ियों की हुई एंट्री

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा सीरीज के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से कैरेबियाई बल्लेबाजों के नाम रहा.
Published On Jul 26, 2026, 03:06 PM IST
Last UpdatedJul 26, 2026, 03:06 PM IST
Pakistan sqaud
पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज और उसके बाद इंग्लैंड दौरे में होने वाले तीन टेस्ट मैचों के लिए सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को अपनी राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने रविवार को कहा कि शफीक को चोटिल अब्दुल्ला फजल के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है, जबकि शकील को विदेशी दौरों पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए टीम में जोड़ा गया है.
फजल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पूर्व अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे. उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द है और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच और इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मैच से बाहर हो गए हैं.
अब्दुल्ला शफीक शफीक वेस्टइंडीज में टीम से जुड़ गए हैं. वह गयाना में ग्लोबल टी20 लीग में खेल रहे थे. वह दूसरे टेस्ट में प्लेइंग-11 का हिस्सा हो सकते हैं.
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा सीरीज के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह से कैरेबियाई बल्लेबाजों के नाम रहा. वेस्टइंडीज ने दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 194 रन लगा लिए हैं.
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ब्रैंडन किंग 29 गेंदों का सामना करने के बाद 12 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, तेगनारायण चंद्रपॉल 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद तीसरे विकेट के लिए आमिर जांगू और केवम हॉज ने मिलकर 42 रन जोड़े. जांगू 21 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार बने, हालांकि, इसके बाद केवम को शाई होप का अच्छा साथ मिला, दोनों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को कोई और झटका नहीं लगने दिया.
केवम और होप चौथे विकेट के लिए 183 गेंदों में 88 रनों की अटूट साझेदारी निभा चुके हैं. केवम अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और वह 83 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इस पारी में केवम 9 चौके लगा चुके हैं, जबकि होप 91 गेंदों का सामना करने के बाद 39 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद अब्बास रहे, जिन्होंने 44 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि आमिर जमाल ने एक विकेट निकाला.