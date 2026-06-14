IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अपने सफर का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर का कहना है कि टीम को सिर्फ मैच जीतने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए. इंग्लैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और यह कभी भी टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है. इसलिए नायर ने सुझाव दिया कि भारत को ग्रुप स्टेज में बाद में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए शुरुआत में ही बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए.

अभिषेक नायर ने दिया बड़ा बयान

नवंबर 2025 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप में प्रबल दावेदारों में से एक के तौर पर उतर रही है. हालांकि नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करना उनका पहला लक्ष्य है. लेकिन अभिषेक नायर ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश से प्रभावित टूर्नामेंट में नेट रन रेट एक निर्णायक फैक्टर हो सकता है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

नायर ने ‘जियोस्टार’ से कहा कि भारत को मौसम का ध्यान रखना होगा. इंग्लैंड में खेलते समय बारिश हमेशा एक अहम फैक्टर होती है. मैच छोटे हो सकते हैं या बारिश की वजह से रद्द हो सकते हैं. इसलिए, वे सिर्फ जीतने का लक्ष्य नहीं रख सकते. उन्हें बड़े अंतर से जीतना होगा। नेट रन रेट यह तय कर सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा. इसका मतलब है कि भारत को पहले बैटिंग करनी होगी, बड़ा स्कोर बनाना होगा, विरोधी टीमों को कम स्कोर पर आउट करना होगा और मैच जल्दी खत्म करने होंगे.

पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने का होगा दबाव

भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने भारत की तुलना में पाकिस्तान पर जीतने का दबाव ज्यादा है. महिला क्रिकेट में भारत स्किल और टीम की मजबूती के मामले में बहुत आगे है. भारत इस टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर उतर रहा है और हर कोई उन्हें इसी नजरिए से देख रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं. लेकिन उनमें गहराई और निरंतरता की कमी है. उनकी बैटिंग कुछ ही खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और दबाव में उनकी बॉलिंग में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसीलिए इस मैच में भारत को फायदा मिलेगा.