Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • abhishek nayar statement india needs big wins net run rate decisive ind vs pak t20 world cup 2026

IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत करेगी. इस मैच से पहले भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 14, 2026, 06:47 PM IST

Published On Jun 14, 2026, 06:47 PM IST

Last UpdatedJun 14, 2026, 06:47 PM IST

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम अपने सफर का आगाज 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर का कहना है कि टीम को सिर्फ मैच जीतने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए. इंग्लैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता और यह कभी भी टूर्नामेंट का रुख बदल सकता है. इसलिए नायर ने सुझाव दिया कि भारत को ग्रुप स्टेज में बाद में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए शुरुआत में ही बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए.

अभिषेक नायर ने दिया बड़ा बयान

नवंबर 2025 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप में प्रबल दावेदारों में से एक के तौर पर उतर रही है. हालांकि नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करना उनका पहला लक्ष्य है. लेकिन अभिषेक नायर ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश से प्रभावित टूर्नामेंट में नेट रन रेट एक निर्णायक फैक्टर हो सकता है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

नायर ने ‘जियोस्टार’ से कहा कि भारत को मौसम का ध्यान रखना होगा. इंग्लैंड में खेलते समय बारिश हमेशा एक अहम फैक्टर होती है. मैच छोटे हो सकते हैं या बारिश की वजह से रद्द हो सकते हैं. इसलिए, वे सिर्फ जीतने का लक्ष्य नहीं रख सकते. उन्हें बड़े अंतर से जीतना होगा। नेट रन रेट यह तय कर सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा. इसका मतलब है कि भारत को पहले बैटिंग करनी होगी, बड़ा स्कोर बनाना होगा, विरोधी टीमों को कम स्कोर पर आउट करना होगा और मैच जल्दी खत्म करने होंगे.

पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने का होगा दबाव

भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने भारत की तुलना में पाकिस्तान पर जीतने का दबाव ज्यादा है. महिला क्रिकेट में भारत स्किल और टीम की मजबूती के मामले में बहुत आगे है. भारत इस टूर्नामेंट में फेवरेट के तौर पर उतर रहा है और हर कोई उन्हें इसी नजरिए से देख रहा है। पाकिस्तान के पास कुछ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं. लेकिन उनमें गहराई और निरंतरता की कमी है. उनकी बैटिंग कुछ ही खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और दबाव में उनकी बॉलिंग में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसीलिए इस मैच में भारत को फायदा मिलेगा.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

T20 WC में आज भारत- पाकिस्तान का 'महामुकाबला', हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कब और कहां देखें ?

T20 WC में आज भारत- पाकिस्तान का 'महामुकाबला', हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कब और कहां देखें ?
'किसी से भी हारो, पाकिस्तान से नहीं', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने दिया बड़ा बयान

'किसी से भी हारो, पाकिस्तान से नहीं', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने दिया बड़ा बयान

इंग्लैंड ने रचा इतिहास, महिला टी-20 वर्ल्ड कप में बनाया सबसे बड़ा स्कोर, मैच में बने कई रिकॉर्ड्स

इंग्लैंड ने रचा इतिहास, महिला टी-20 वर्ल्ड कप में बनाया सबसे बड़ा स्कोर, मैच में बने कई रिकॉर्ड्स

INDW vs PAKW Head to Head: भारत या पाकिस्तान, आंकड़ों में किसका पलड़ा है भारी? यहाँ देखें पूरे रिकॉर्ड्स

INDW vs PAKW Head to Head: भारत या पाकिस्तान, आंकड़ों में किसका पलड़ा है भारी? यहाँ देखें पूरे रिकॉर्ड्स

Latest News

ind-vs-pak-69

IND VS PAK:'बड़े अंतर से मारनी होगी बाजी', अभिषेक नायर ने टीम इंडिया को चेताया

vaibhav-sooryavanshi-36

आठ घंटे प्रैक्टिस, रोजाना लगभग 100 ओवर बल्लेबाजी... वैभव के कोच ने खोला बड़ा राज

nitish-reddy-12

VIDEO: नितीश रेड्डी ने मां के फोन के बाद रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, BCCI ने शेयर किया वीडियो
australia-win-5

Fifa World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा उलटफेर, एकतरफा मुकाबले में तुर्की को 2-0 से हराया
scotland-football-team

Fifa World Cup: स्कॉटलैंड को 36 साल बाद विश्व कप में मिली जीत, हैती को 1-0 से हराया
qatar-football-team

FIFA World Cup: कतर को विदेशी धरती पर मिला पहला प्वॉइंट, स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ

Editor's Pick

Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है