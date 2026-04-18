04 छक्के, 06 चौके... अभिषेक शर्मा ने फिर मचाई तबाही, पूरन- सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त

अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रन की तेजतर्रार पारी खेली. इस सीजन यह उनका दूसरा अर्धशतक है. उन्होंने इस पारी के साथ कई रिकॉर्ड भी बनाया है.
Published On Apr 18, 2026, 08:59 PM IST
Last UpdatedApr 18, 2026, 08:59 PM IST
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma 15 balls fifty: आईपीएल 2026 में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में चौके और छक्के की बरसात कर दी और बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.
अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रन की तेजतर्रार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने चार छक्के और छह चौके लगाए. उन्होंने 268.18 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 15 बॉल में अर्धशतक लगाया. यह इस सीजन उनका दूसरा अर्धशतक है.
अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इससे पहले अभिषेक शर्मा के नाम ही सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था, उन्होंने 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 बॉल में अर्धशतक लगाया था.
15 – अभिषेक शर्मा बनाम CSK, हैदराबाद, 2026, आज रात*
16 – अभिषेक शर्मा बनाम MI, हैदराबाद, 2024
16 – ट्रैविस हेड बनाम DC, दिल्ली, 2024
16 – ट्रैविस हेड बनाम LSG, हैदराबाद, 2024
17 – हेनरिक क्लासेन बनाम KKR, दिल्ली, 2025
14 – रोमारियो शेफर्ड (RCB), बेंगलुरु, 2025
15 – वैभव सूर्यवंशी (RR), गुवाहाटी, 2026
15 – अभिषेक शर्मा (SRH), हैदराबाद, 2026
17 – कीरोन पोलार्ड (MI), दिल्ली, 2021
हैदराबाद में खेले गए मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के बीच 5.5 ओवर में 75 रन की साझेदारी हुई. ट्रैविस हेड ने 23 रन की पारी खेली, वहीं ईशान किशन खाता भी नहीं खोल सके. अभिषेक शर्मा 59 रन की पारी खेलकर जेमी ओवरटन का शिकार बने.
अभिषेक शर्मा ने इस पारी के साथ आईपीएल में दो हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 80 इनिंग में यह कारनामा किया है. वह आईपीएल में गेंद के हिसाब से सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने 1193 बॉल में यह कारनामा किया. आंद्रे रसेल 1120 बॉल के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं. अभिषेक शर्मा ने निकोलस पूरन और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया.
1120 – आंद्रे रसेल
1193 – अभिषेक शर्मा
1198 – निकोलस पूरन
1211 – वीरेंद्र सहवाग
1251 – क्रिस गेल
1306 – ऋषभ पंत
78/1 – हैदराबाद, 2024
76/0 – हैदराबाद, 2015
75/2 – हैदराबाद, 2026
68/1 – हैदराबाद, 2019
64/0 – रांची, 2014
अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में अब तक मिला जुला प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस सीजन अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 229.26 की स्ट्राइर रेट से 188 रन बनाए हैं. उनके नाम इस सीजन दो अर्धशतक है.