04 छक्के, 06 चौके... अभिषेक शर्मा ने फिर मचाई तबाही, पूरन- सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Hyderabad 194/8 (19.5) Run Rate: (Current: 9.78) Last Wicket: Shivang Kumar c Gurjapneet Singh b Anshul Kamboj 12 (8) - 193/8 in 19.4 Over Liam Livingstone 1 * (4) 0x4, 0x6 Praful Hinge 0 (1) 0x4, 0x6 Anshul Kamboj (2.5-0-22-2) * Gurjapneet Singh (4-0-34-1)

Abhishek Sharma 15 balls fifty: आईपीएल 2026 में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में चौके और छक्के की बरसात कर दी और बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

अभिषेक शर्मा ने 22 गेंद में 59 रन की तेजतर्रार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने चार छक्के और छह चौके लगाए. उन्होंने 268.18 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 15 बॉल में अर्धशतक लगाया. यह इस सीजन उनका दूसरा अर्धशतक है.

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SRH के लिए सबसे तेज अर्धशतक

अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इससे पहले अभिषेक शर्मा के नाम ही सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था, उन्होंने 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 बॉल में अर्धशतक लगाया था.

IPL में SRH के लिए सबसे तेज़ 50 रन (गेंदों के हिसाब से):

15 – अभिषेक शर्मा बनाम CSK, हैदराबाद, 2026, आज रात*

16 – अभिषेक शर्मा बनाम MI, हैदराबाद, 2024

16 – ट्रैविस हेड बनाम DC, दिल्ली, 2024

16 – ट्रैविस हेड बनाम LSG, हैदराबाद, 2024

17 – हेनरिक क्लासेन बनाम KKR, दिल्ली, 2025

IPL में CSK के खिलाफ सबसे तेज़ 50 रन (गेंदों के हिसाब से):

14 – रोमारियो शेफर्ड (RCB), बेंगलुरु, 2025

15 – वैभव सूर्यवंशी (RR), गुवाहाटी, 2026

15 – अभिषेक शर्मा (SRH), हैदराबाद, 2026

17 – कीरोन पोलार्ड (MI), दिल्ली, 2021

ईशान किशन- ट्रैविस हेड के बीच 75 रन की ओपनिंग साझेदारी

हैदराबाद में खेले गए मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के बीच 5.5 ओवर में 75 रन की साझेदारी हुई. ट्रैविस हेड ने 23 रन की पारी खेली, वहीं ईशान किशन खाता भी नहीं खोल सके. अभिषेक शर्मा 59 रन की पारी खेलकर जेमी ओवरटन का शिकार बने.

अभिषेक ने निकोलस पूरन और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा

अभिषेक शर्मा ने इस पारी के साथ आईपीएल में दो हजार रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने 80 इनिंग में यह कारनामा किया है. वह आईपीएल में गेंद के हिसाब से सबसे तेज दो हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने 1193 बॉल में यह कारनामा किया. आंद्रे रसेल 1120 बॉल के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं. अभिषेक शर्मा ने निकोलस पूरन और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया.

IPL में सबसे तेज 2000 रन (गेंदों के हिसाब से):

1120 – आंद्रे रसेल

1193 – अभिषेक शर्मा

1198 – निकोलस पूरन

1211 – वीरेंद्र सहवाग

1251 – क्रिस गेल

1306 – ऋषभ पंत

IPL में SRH VS CSK मैच के पावरप्ले के सबसे ज़्यादा स्कोर:

78/1 – हैदराबाद, 2024

76/0 – हैदराबाद, 2015

75/2 – हैदराबाद, 2026

68/1 – हैदराबाद, 2019

64/0 – रांची, 2014

अभिषेक शर्मा का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में अब तक मिला जुला प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस सीजन अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 229.26 की स्ट्राइर रेट से 188 रन बनाए हैं. उनके नाम इस सीजन दो अर्धशतक है.