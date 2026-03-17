IPL 2026: अभिषेक या ईशान, कौन बनेगा SRH का कप्तान, कमिंस को लेकर बड़ा सवाल?

आईपीएल 2026 से पहले काव्या मारन के मालिकाना हक वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक बड़ा सवाल है. आखिर शुरुआती मैचों में उस टीम का कप्तान कौन होगा?

Ishan Kishan century

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के नियमित कप्तान पैट कमिंस फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं. ऐसे में भारत के बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शुरुआती मुकाबलों में टीम की कप्तानी करने की दौड़ में हैं.

पैट कमिंस ने दिसंबर 2025 में एडिलेड में खेले गए तीसरे एशेज टेस्ट के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. वेस्टइंडीज दौरे के बाद, पीठ के निचले हिस्से में लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी के कारण वह क्रिकेट मैदान से दूर हो गए हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source

इसी चोट के चलते उन्हें एशेज के बाकी मुकाबलों और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ा था. रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करने की दौड़ में सबसे आगे हैं.

ईशान की कप्तानी में झारखंड चैंपियन, अभिषेक भी दावेदार

ईशान किशन आईपीएल 2025 से ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने हाल ही में घरेलू सीजन में झारखंड की कप्तानी करते हुए टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था. ऐसे में वह कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करने के लिए मजबूत दावेदार हैं.

दूसरी ओर, अभिषेक आईपीएल 2019 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े थे और तब से टीम के एक अहम सदस्य बने हुए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एक बेहद आक्रामक ओपनिंग जोड़ी बनाई है. जहां एक तरफ, शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान ने भारत की टी20 विश्व कप जीत के दौरान तीन हाफ-सेंचुरी लगाई थी, वहीं अभिषेक ने भी फाइनल मैच में अपनी लय हासिल करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में तूफानी अर्धशतक बनाया था. इस फाइनल मुकाबले को भारत ने 96 रनों से जीता था.

अभी चोट से उबर रहे हैं पैट कमिंस

समाचारों और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, ‘फिलहाल पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से अपने फिटनेस टेस्ट पास करने होंगे, और उसके बाद ही वह टीम में शामिल होंगे. वह खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करने होंगे और फिर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ना होगा. चूंकि, कमिंस को ठीक होने में अभी और समय लगेगा, इसलिए टीम मैनेजमेंट अभी भी यह तय कर रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी ईशान करेंगे या अभिषेक.’

सूत्र ने कहा, ‘अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जो भी सनराइजर्स हैदराबाद का अंतरिम कप्तान होगा, वह 25 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली आईपीएल 2026 के कप्तानों और मैनेजरों की बैठक में शामिल होगा. वहां टूर्नामेंट की ट्रॉफी के साथ सभी 10 कप्तानों का एक पारंपरिक फोटोशूट भी होगा.

पहली बार कप्तान बनेंगे अभिषेक

अगर अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बनते हैं, तो यह पहली बार होगा जब वह किसी आईपीएल टीम की कप्तानी करेंगे. ठीक ऐसा ही ईशान किशन के साथ भी होगा.

आईपीएल 2016 का खिताब अपने नाम कर चुकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत करेगी.