टी-20 वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन ? रिकी पोंटिंग ने लिया भारतीय खिलाड़ी का नाम

उन्होंने कहा और अगर वह ऐसा करता है, तो भारत को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा, अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो वे भी किसी और की तरह ही कमजोर होंगे

Ricky Ponting

Ricky Ponting on Abhishek Sharma: टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से होना है, जहां दुनिया की 20 टीमें हिस्सा लेगी. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में ट्रैविस हेड, डेविड मिलर, टिम डेविड, फिल साल्ट जैसे विस्फोटक खिलाड़ी का जलवा देखने को मिलेगा. इस टूर्नामेंट से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़ी भविष्यवाणी की है. रिकी पोंटिंग ने कहा है कि भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप खिलाड़ियों में से एक होंगे।

रिकी पोटिंग को लगता है कि यह लेफ्ट-हैंडर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन सकता है और यहां तक कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीत सकता है. अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में दो अर्धशतक के साथ 249.32 की स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के मुताबिक आईसीसी इवेंट्स में अभिषेक का अनुभवहीन होना असल में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, उम्मीद है कि 25 साल का यह खिलाड़ी 7 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू होने पर टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करेगा.

वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी होगा: पोंटिंग

पोंटिंग ने द आईसीसी रिव्यू के लेटेस्ट एडिशन में कहा, वह एक स्टार है, मुझे लगता है कि (अनुभव की कमी) सच कहूं तो एक बहुत अच्छी बात है, वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी और शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकता है. उन्होंने कहा और अगर वह ऐसा करता है, तो भारत को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा, अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो वे भी किसी और की तरह ही कमजोर होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए इस (टी20) वर्ल्ड कप में वह इतना महत्वपूर्ण है.

17 साल की उम्र में आईपीएल में दिखा था टैलेंट: पोंटिंग

पोंटिंग का मानना ​​है कि ग्लोबल स्टेज पर होने से अभिषेक घबराएगा नहीं, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में जब उसने शुरुआत की थी, तब उनके साथ काम करने का अनुभव उन्हें है. उन्होंने कहा,मैं उसका पहला आईपीएल कोच था, उसने मेरे साथ डेब्यू किया था, और मुझे लगता है कि दिल्ली में 17 साल की उम्र में उसने तुरंत असर डाला, मुझे लगता है कि उसने अपनी पहली गेंद पर ही चौका या छक्का मारा था, सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से क्लासिकल सीधे बल्ले से और पोज बनाए रखा था और आप तभी देख सकते थे कि 17 साल की उम्र में उसमें कुछ बहुत खास था.

‘अभिषेक को ट्रेड करने के दिल्ली कैपिटल्स के फैसले का किया था विरोध’

पोंटिंग ने यह भी बताया कि उन्होंने अभिषेक को ट्रेड करने के दिल्ली कैपिटल्स के फैसले का जोरदार विरोध किया था, उन्हें तब भी यकीन था कि यह युवा खिलाड़ी महान बनने वाला है. उन्होंने कहा,हमने आखिरकार उसे दिल्ली से ट्रेड कर दिया, लेकिन मैंने बहुत मिन्नतें कीं और कहा, प्लीज ऐसा मत करो, हमें उसे (अपने पास) रखना चाहिए, यहां एक पक्का सुपरस्टार बन रहा है और ऐसा ही हुआ है, मुझे इस बार उससे बहुत उम्मीदें हैं।”

अभिषेक 2018 में भारत की अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और अब वह अपना पहला इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे.

TRENDING NOW

न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 बॉल में जड़ा अर्धशतक

टी20 वर्ल्ड कप से पहले, अभिषेक शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के 4 मैचों में 152 रन बनाए. तीसरे मैच में, उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।

उनसे तेज अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय युवराज सिंह थे, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था