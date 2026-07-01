IND VS ENG: अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने नंबर-1, सूर्या- क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ा

भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में इतिहास रच दिया है. अभिषेक शर्मा ने टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरा करने का कारनामा किया है. वह गेंद के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अपनी इनिंग का दूसरा छक्का लगाते ही टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरे कर लिए. वह गेंद के हिसाब से सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 20 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टी-20 इंटरनेशनल में उनका 11वां अर्धशतक है. उन्होंने 24 बॉल में 59 रन की पारी खेली, उनकी इस पारी में छह चौके और चार छक्के शामिल थे.

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एविन लुईस को पीछे छोड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने सबसे कम बॉल में टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ा. एविन लुईस ने 789 बॉल में टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाए थे, जबकि अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 785 बॉल में यह कारनामा किया.

सूर्य कुमार यादव को भी पीछे छोड़ा

वहीं इनिंग के हिसाब से अभिषेक शर्मा सबसे तेज 100 छक्के लगाने के मामले में ओवरऑल दूसरे और पहले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने 48 इनिंग में यह कारनामा किया है. उन्होंने सूर्य कुमार यादव और वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 49 इनिंग में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था. वेस्टइंडीज के एविन लुईस ने 42 इनिंग के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 784 गेंदों में 1,500 T20I रन पूरे किए, जो भारत के लिए सबसे तेज़ है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव के 843 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया

T20I में 100 छक्के लगाने के लिए सबसे कम गेंदों का सामना (फुल मेंबर टीमें):

785 – अभिषेक शर्मा*

789 – एविन लुईस

871 – फिन एलन

T20I में सबसे तेज़ी से 100 छक्के (पारियों के आधार पर):

42 – एविन लुईस (वेस्ट इंडीज़)

48 – अभिषेक शर्मा (भारत)*

49 – सूर्यकुमार यादव (भारत), क्रिस गेल (वेस्ट इंडीज़)

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इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में भी डेब्यू का मौका नहीं मिला है. भारतीय टीम तीन स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरी है.