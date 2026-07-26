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ZIM vs IND: तीन ओवर के स्पेल में अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास, फिरकी से किया कमाल

अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में गेंदबाजी में कमाल किया. उन्होंने चार ओवरों में 17 रन देकर तीन विकेट लिए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 26, 2026, 11:05 AM IST

Published On Jul 26, 2026, 11:05 AM IST

Last UpdatedJul 26, 2026, 11:05 AM IST

Abhishek Sharma bowling record

अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी में दिखाया कमाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मुकाबले में 90 रनों से रौंदा. इस जीत के नायक अभिषेक शर्मा रहे. हालांकि, अभिषेक ने इस मैच में बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से कमाल किया. शानदार गेंदबाजी के बूते अभिषेक ने अपना नाम टी20 इंटरनेशनल की रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है.

अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल

अभिषेक बतौर सलामी बल्लेबाज भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे बेहतरीन स्पेल फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर अभिषेक ने 2.5 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए. भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर बेस्ट बॉलिंग स्पेल का रिकॉर्ड वीनू मांकड के नाम दर्ज है. उन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ 52 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे. वहीं, वनडे में रवि शास्त्री के नाम बतौर ओपनर सबसे बढ़िया गेंदबाजी स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड है. शास्त्री ने 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे.

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अभिषेक ने बल्ले से कुछ खास नहीं किया…

हालांकि, अभिषेक लगातार दूसरे मैच में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. वह आठ गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए. पहले टी20 में बाएं हाथ का बल्लेबाज सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटा था. भारत की ओर से ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों में 81 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ईशान ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 25 रनों का योगदान दिया, तो तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली. ईशान-तिलक की आतिशी पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए.

सस्ते में निपट गई जिम्बाब्वे की टीम

220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 129 रन बनाकर ऑलआउट हुई. मेजबान टीम की तरफ से सर्वाधिक 32 रन ब्रायन बेनेट ने बनाए. गेंदबाजी में अभिषेक के अलावा, भारत की ओर से यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट अपने नाम किए. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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