IND vs ENG: फिर वही गलती, फिर अभिषेक आउट, आखिर कब करेंगे सुधार
अभिषेक शर्मा एक बार फिर कुछ खास नहीं कर पाए. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए.
अभिषेक शर्मा के सामने विपक्षी टीमों के हाथ एक हथियार लग रहा है. और यह इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में काम आया है. और वह ऑफ स्पिनर. गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. इंग्लैंड ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत तो तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के साथ की. लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी पर आए तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद ऑफ स्पिनर विल जैक्स को थमाई. और अभिषेक फिर इस जाल में फंस गए.
विल जैक्स के ओवर में अभिषेक की रणनीति ठीक लग रही थी. इस ओवर में वह दो चौके लगा चुके थे. पहली गेंद पर सामान्य गेंद थी. मिडल ऐंड लेग पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद. इस गेंद पर अभिषेक ने ऑफ साइड में फील्ड को भेदते हुए चौका लगाया था. लेकिन अगली तीन गेंदों पर कोई रन नहीं आया. जैक्स ने अभिषेक को जगह नहीं दी. अभिषेक हाथ नहीं खोल पा रहे थे. पांचवीं गेंद पर विल जैक्स ने मिड-ऑन को पीछे भेजा और मिड-ऑफ को ऊपर बुलाया. अभिषेक शर्मा आगे बढ़े और जगह बनाकर इनसाइड आउट चौका लगाया. इस बार वह कामयाब हो गए. ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक ने इसे दोहराना चाहा. लेकिन इस बार जैक्स ने उनका पीछा किया. गेंद सीधा पैड पर. अब शर्मा के पास हाथ खोलने की बिलकुल जगह नहीं थी. अब शर्मा को यह गेंद ऑन साइड पर खेलना पड़ा. और गेंद सीधा डीप मिडविकेट की दिशा में गई. फिल सॉल्ट ने गेंद को पकड़ने में कोई गलती नहीं की.
इस ओवर के बीच में संजू सैमसन ने जाकर अभिषेक से बात भी की थी. उन्हें समझाया था कि ओवर से रन आ चुके हैं और उन्हें बिना किसी दबाव के खेलना चाहिए. लेकिन अभिषेक खुद पर काबू नहीं रख पाए. और आखिर जब वह आउट हुए तो उसके चेहरे पर निराशा और खीझ साफ दिख रही थी.
|पारियां
|बनाम
|रन
|तारीख
|मैदान
|किसने किया आउट
|1
|यूएस
|0
|7 फरवरी, 2026
|वानखेड़े, मुंबई
|अली खान (दाएं हाथ के पेसर)
|2
|पाकिस्तान
|0
|15 फरवरी, 2026
|प्रेमदासा, कोलंबो
|सलमान अली आगा (ऑफ स्पिनर)
|3
|नीदरलैंड्स
|0
|18 फरवरी, 2026
|अहमदाबाद
|आर्यन दत्त (ऑफ स्पिनर)
|4
|साउथ अफ्रीका
|15
|22 फरवरी, 2026
|अहमदाबाद
|एडेन मार्करम (ऑफ स्पिनर)
|5
|जिम्बाब्वे
|55
|26 फरवरी, 2026
|चेन्नई
|तितोतेंडा मपोसा (मीडियम पेसर)
|6
|वेस्टइंडीज
|10
|01 मार्च, 2026
|ईडन गार्डंस
|अकील हुसैन (बाएं हाथ के स्पिनर)
|7
|इंग्लैंड
|9
|05 मार्च, 2026
|वानखेड़े, मुंबई
|विल जैक्स (ऑफ स्पिनर)
|कुल रन
|89
इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए हैं. अपने तीन मैचों में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 55 रन जरूर बनाए थे. हालांकि सुपर 8 के तीन मैचों में भी अभिषेक का बल्ला शांत ही रहा. और आज जब इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी वह सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. कमाल की बात है कि अपने सात में से पांच मैचों में वह स्पिनर पर आउट हुए हैं. और इनमें से चार ऑफ स्पिनर थे. यानी अभिषेक इस पर हर बार फंसते हैं. इस टी20 वर्ल्ड कप में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 7 पारी में 89 रन बनाए हैं. उनका औसत सिर्फ12.71 का है.
