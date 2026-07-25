फ्लॉप पर फ्लॉप... अभिषेक शर्मा ने फिर किया निराश, पिछले पांच मैच से नहीं चला है बल्ला

जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बेहद ही खराब है. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सात मैच खेले हैं. सात मैच की छह इनिंग में उन्होंने 133 रन बनाए हैं.
Published On Jul 25, 2026, 06:32 PM IST
Last UpdatedJul 25, 2026, 06:32 PM IST
Abhishek Sharma
भारत और जिम्बाब्वे की टीम शनिवार को दूसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. अभिषेक शर्मा इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में भी फ्लॉप रहे थे.
अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी-20 मैच में आठ गेंदों का सामना किया और आठ रन की पारी खेलकर आउट हुए. पिछले मैच में महज एक रन की पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा से दूसरे टी-20 मैच में बड़ी पारी की उम्मीद थी, मगर वह दो चौके लगाने के बाद पवेलियन लौट गए.
अभिषेक शर्मा का बल्ला पिछले पांच इनिंग से खामोश है. वह पिछले पांच इनिंग में सिर्फ 38 रन ही बना सके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में वह सिर्फ एक रन बना सके थे.
अभिषेक शर्मा के जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद ही खराब है. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सात मैच खेले हैं. सात मैच की छह इनिंग में उन्होंने 133 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 22.16 और स्ट्राइक रेट 152.87 का रहा है. उनकी इस इनिंग में एक शतक भी शामिल है.
भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पांच विकेट पर 219 रन बनाए. भारत के लिए इशान किशन ने 44 गेंद में 81 जबकि तिलक वर्मा ने 29 गेंद में नाबाद 60 रन का योगदान दिया।दोनों ने चौथे विकेट के लिए 44 गेंद में 94 रन की साझेदारी कर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 220 रन का टारगेट रखा है.