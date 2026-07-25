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फ्लॉप पर फ्लॉप... अभिषेक शर्मा ने फिर किया निराश, पिछले पांच मैच से नहीं चला है बल्ला

जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बेहद ही खराब है. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सात मैच खेले हैं. सात मैच की छह इनिंग में उन्होंने 133 रन बनाए हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 25, 2026, 06:32 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 06:32 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 06:32 PM IST

Abhishek Sharma

Abhishek Sharma

भारत और जिम्बाब्वे की टीम शनिवार को दूसरे टी-20 मैच में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा. अभिषेक शर्मा इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में भी फ्लॉप रहे थे.

अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी-20 मैच में आठ गेंदों का सामना किया और आठ रन की पारी खेलकर आउट हुए. पिछले मैच में महज एक रन की पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा से दूसरे टी-20 मैच में बड़ी पारी की उम्मीद थी, मगर वह दो चौके लगाने के बाद पवेलियन लौट गए.

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पिछले पांच इनिंग से खामोश है अभिषेक शर्मा का बल्ला

अभिषेक शर्मा का बल्ला पिछले पांच इनिंग से खामोश है. वह पिछले पांच इनिंग में सिर्फ 38 रन ही बना सके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 मैच में वह सिर्फ एक रन बना सके थे.

जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहद खराब है रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा के जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद ही खराब है. जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सात मैच खेले हैं. सात मैच की छह इनिंग में उन्होंने 133 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 22.16 और स्ट्राइक रेट 152.87 का रहा है. उनकी इस इनिंग में एक शतक भी शामिल है.

भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 220 रन का टारगेट

भारत ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पांच विकेट पर 219 रन बनाए. भारत के लिए इशान किशन ने 44 गेंद में 81 जबकि तिलक वर्मा ने 29 गेंद में नाबाद 60 रन का योगदान दिया।दोनों ने चौथे विकेट के लिए 44 गेंद में 94 रन की साझेदारी कर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. भारत ने जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 220 रन का टारगेट रखा है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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