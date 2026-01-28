'क्रिस गेल से आगे निकल चुके हैं अभिषेक शर्मा', कैफ ने बांधे युवा ओपनर की तारीफों के पुल

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कहा है कि अभिषेक शर्मा मैच विनर हैं. वह 12-14 गेंद पर 60-70 रन बनाते हैं. उन्होंने कहा कि अगर अभिषेक फॉर्म में हैं तो भारत की जीत तय है.

Abhishek Sharma

नई दिल्ली: अभिषेक शर्मा कमाल के फॉर्म में हैं. वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी खेमे में खलबली पैदा करते हैं. और उनकी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से कुछ लोग उनकी तुलना वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के साथ करते हैं. हालांकि भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ उन्हें गेल से आगे रखते हैं. कैफ ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा कि वह निरंतरता के साथ इस मामले में क्रिस गेल से आगे निकल चुके हैं.

अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘आमतौर पर, जो खिलाड़ी उनकी तरह खेलते हैं, वे कंसिस्टेंट नहीं होते. मैंने ऐसे कई बड़े नाम वाले खिलाड़ी देखे हैं. क्रिस गेल, जो पहले इसी तरह खेलते थे, हमेशा बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे. अभिषेक ने उस टेम्पलेट को एक कदम और आगे बढ़ाया है. वे गेल से भी आगे निकल गए हैं. उन्हें अपनी आंखें सेटल करने की जरूरत नहीं है, वे सीधे अटैक करते हैं. इसलिए आप उनकी जितनी तारीफ करें कम है.’

कैफ ने कहा, ‘इस तरह के बल्लेबाज नियमित तौर पर रन नहीं बना पाते. एक अच्छी पारी के बाद कुछ असफलताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अभिषेक का अंदाज देखिए. वह हर मैच में खुद को साबित करते हैं. अगर वह 12-14 गेंद भी खेलते हैं, तो 60-70 रन बनाते हैं. यह उन्हें मैच-विनर बनाता है. अगर अभिषेक फॉर्म में हैं, तो भारत की जीत लगभग तय है.’

पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि 25 साल के इस खिलाड़ी ने 36 टी20 मैचों की 35 पारियों में 1,267 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं. अभिषेक का रिकॉर्ड बताता है कि भारत को एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मिल गया है.

अभिषेक शर्मा ने अपने डेब्यू के बाद से ही विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाजी से जहां विपक्षी गेंदबाजों में दहशत पैदा की है, वहीं दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में वह 2 हाफ-सेंचुरी लगा चुके हैं. पहले टी20 में अभिषेक ने 35 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाए थे. वहीं तीसरे टी20 में वह 20 गेंद पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे थे. तीसरे टी20 में अभिषेक ने 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई थी. अभिषेक शर्मा अगर टी20 विश्व कप में इसी अंदाज से खेले तो भारतीय टीम के चैंपियन बनने की संभावना और मजबूत हो सकती है.