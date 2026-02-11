add cricketcountry as a Preferred Source
  • अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के लिए बुरी खबर

अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के लिए बुरी खबर

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उनके पेट में इन्फेक्शन की बात कही जा रही है.

Last Updated on - February 11, 2026 8:40 AM IST

Abhishek-Sharma-hospitalised

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उन्हें पेट में इन्फेशन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्र के हवाले से यह खबर दी है.

25 साल के इस आक्रामक बल्लेबाज को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. अभिषेक शर्मा के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई और खबर सामने नहीं आई है. भारत को 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना अहम मुकाबला दिल्ली में ही खेलना है.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने कहा, ‘अभिषेक को पेट में संक्रमण के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. समस्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच की जा रही हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से आज छुट्टी मिलेगी या नहीं लेकिन उनके नामीबिया के खिलाफ मैच खेलने पर फिलहाल संशय बना हुआ है.’

भारतीय टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच में वह मैदान पर मौजूद रहेंगे. शर्मा (25) रविवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर पर आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे लेकिन वह अपने बाकी साथियों से काफी पहले ही वहां से चले गए थे.

शर्मा का नामीबिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेल पाने की उम्मीद अब कम नजर रही है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों में खेलेंगे.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

