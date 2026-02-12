add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक शर्मा ? भारतीय कप्तान सूर्या ने दिया जवाब

क्या पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक शर्मा, सूर्या ने नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले दिया जवाब ?

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल में रहने के बाद बुधवार को छुट्टी मिली थी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 12, 2026 7:28 PM IST

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

भारत और नामीबिया की टीम टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में आमने-सामने है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है.

अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है, वहीं मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में वापस लौटे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सूर्या ने अभिषेक के हेल्थ पर दिया अपडेट

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. सूर्य कुमार यादव के बयान के मुताबिक, अभी अभिषेक को फ़िट होने में समय लगेगा और उन्हें फिट होने में एक या दो मुकाबला लग सकता है. सूर्या के बयान को मानें तो अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से बाहर होना तय है.

वहीं बीसीसीआई ने उनके हेल्थ पर जानकारी देते हुए कहा, अभिषेक शर्मा अभी भी अपनी बीमारी से ठीक हो रहे हैं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे, BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर करीब से नज़र रख रही है.

पेट में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे अभिषेक

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल में रहने के बाद बुधवार को छुट्टी मिली थी. अभिषेक अमेरिका के खिलाफ शनिवार को मुंबई में खेले गए पहले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और इसके बाद उन्होंने इस मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था, उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी. कहा जा रहा है कि पहले मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली पहुंचने के बाद और बिगड़ गई.

नामीबिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम में दो बदलाव किया गया है.

नामीबिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11

संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: