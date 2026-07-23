सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच आज, गुरुवार को हरारे में खेला जाएगा. इन दोनों देशों के बीच हुए मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है. और अभिषेक शर्मा इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने इसमें सेंचुरी लगाई है.
Published On Jul 23, 2026, 08:43 AM IST
Last UpdatedJul 23, 2026, 08:43 AM IST
abhishek sharma only centurfian in ind vs zim
नई दिल्ली: भारत और जिम्ब्बावे के बीच आज से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. आयरलैंड और इंग्लैंड में सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे में इसे बदलना चाहेगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 14 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा (11 जीत और 3 हार) भारी रहा है. साल 2010 से अब तक भारत-जिम्बाब्वे के बीच टी20 मुकाबलों में सिर्फ अभिषेक शर्मा ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने शतक जमाया है.
अभिषेक शर्मा ने यह कारनामा 7 जुलाई 2024 को हरारे के मैदान पर किया था. उस मुकाबले में भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 234 रन बनाए थे. भारत ने महज 10 रन पर कप्तान शुभमन गिल (2) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.
अभिषेक 47 गेंदों में 8 छक्कों और 7 चौकों के साथ 100 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गायकवाड़ ने रिंकू सिंह के साथ तीसरे विकेट के लिए 87 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. रिंकू 22 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 48 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि गायकवाड़ ने 47 गेंदों में 12 बाउंड्री के साथ 77 रन बनाए.
इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 18.4 ओवरों में सिर्फ 134 रन पर सिमट गई. मेजबान टीम के लिए वेस्ली मधेवेरे ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि ल्यूक जोंगवे ने 33 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से मुकेश कुमार और अवेश खान ने 3-3 विकेट निकाले.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इतिहास में 2 बल्लेबाज 90 का आंकड़ा छूने के बावजूद अपना शतक पूरा नहीं कर सके हैं. 26 फरवरी 2026 को चेन्नई में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने भारत के विरुद्ध 95 गेंदो में 97 रन की नाबाद पारी खेली थी. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 13 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए थे.