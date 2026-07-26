10, 16, 03, 01, 08, 02... क्या खत्म हुआ अभिषेक शर्मा का तूफान ? प्लेइंग-11 से हो सकते हैं बाहर

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने चार गेंदों का सामना किया और सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए. इस सीरीज में उन्होंने तीन मैच में 11 रन बनाए हैं.
Published On Jul 26, 2026, 06:24 PM IST
Last UpdatedJul 26, 2026, 06:24 PM IST
Abhishek Sharma
भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म जारी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में
अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ दो रन बना सके. इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दोनों मैच में भी वह दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके थे.
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने चार गेंदों का सामना किया और सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में अभिषेक शर्मा के बल्ले से सिर्फ 11 रन निकले. लगातार फ्लॉप शो के बाद उनके प्लेइंग-11 से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है.
पहला टी-20 मैच- 01 रन
दूसरा टी-20 मैच- 08 रन
तीसरा टी-20 मैच- 02 रन
अभिषेक शर्मा ने पिछली छह इनिंग में 40 रन बनाए हैं. इंग्लैंड सीरीज से उनका खराब फॉर्म जारी है. पिछली छह इनिंग में वह चार बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके हैं. अभिषेक शर्मा की गिनती दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में होती है, मगर भारत का यह सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
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अभिषेक शर्मा ने 2026 में कुल 23 मैच खेले हैं. 23 मैच की 23 इनिंग में अभिषेक शर्मा ने 23.36 की औसत और 185.55 की स्ट्राइक रेट से 514 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से इस साल अब तक पांच अर्धशतक आए हैं.
अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन के बाद उनके प्लेइंग-11 में जगह पर खतरा मंडरा रहा है. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अब भारतीय टीम का अगला बड़ा मुकाबला एशियन गेम्स में होना है, जहां अगर उनका बल्ला नहीं चला तो टीम मैनजमेंट उन्हें बाहर का रास्ता दिख सकता है और उनकी जगह सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.