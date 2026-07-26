10, 16, 03, 01, 08, 02... क्या खत्म हुआ अभिषेक शर्मा का तूफान ? प्लेइंग-11 से हो सकते हैं बाहर

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule India VS Zimbabwe 192/5 (20.0) 2/1 (0.2) Run Rate: (Current: 6.00) ZIM need 191 runs in 118 balls at 9.71 rpo Last Wicket: Brian Bennett c Vaibhav Sooryavanshi b Mayank Yadav 0 (1) - 0/1 in 0.1 Over Ben Curran 0 * (0) 0x4, 0x6 Dion Myers 1 (2) 0x4, 0x6 Mayank Yadav (0.2-0-2-1) *

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म जारी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार तीसरे मैच में

अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला और वह सिर्फ दो रन बना सके. इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दोनों मैच में भी वह दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके थे.

जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने चार गेंदों का सामना किया और सिर्फ दो रन बनाकर आउट हुए. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में अभिषेक शर्मा के बल्ले से सिर्फ 11 रन निकले. लगातार फ्लॉप शो के बाद उनके प्लेइंग-11 से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है.

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जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं चला अभिषेक का बल्ला

पहला टी-20 मैच- 01 रन

दूसरा टी-20 मैच- 08 रन

तीसरा टी-20 मैच- 02 रन

पिछली छह इनिंग में बनाए हैं 40 रन

अभिषेक शर्मा ने पिछली छह इनिंग में 40 रन बनाए हैं. इंग्लैंड सीरीज से उनका खराब फॉर्म जारी है. पिछली छह इनिंग में वह चार बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके हैं. अभिषेक शर्मा की गिनती दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में होती है, मगर भारत का यह सलामी बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है.

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2026 में अभिषेक शर्मा का कैसा है प्रदर्शन ?

अभिषेक शर्मा ने 2026 में कुल 23 मैच खेले हैं. 23 मैच की 23 इनिंग में अभिषेक शर्मा ने 23.36 की औसत और 185.55 की स्ट्राइक रेट से 514 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से इस साल अब तक पांच अर्धशतक आए हैं.

प्लेइंग-11 से हो सकते हैं बाहर !

अभिषेक शर्मा के खराब प्रदर्शन के बाद उनके प्लेइंग-11 में जगह पर खतरा मंडरा रहा है. जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अब भारतीय टीम का अगला बड़ा मुकाबला एशियन गेम्स में होना है, जहां अगर उनका बल्ला नहीं चला तो टीम मैनजमेंट उन्हें बाहर का रास्ता दिख सकता है और उनकी जगह सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.