युवराज का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने के बाद अभिषेक का पहला रिएक्शन, आखिर क्या बोले

IND vs NZ: युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने के बाद अभिषेक शर्मा का पहला रिएक्शन, आखिर क्या बोले

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 26, 2026 8:28 AM IST

Abhishek Sharma on Yuvraj Singh record
Abhishek Sharma on Yuvraj Singh record (BCCI Image)

गुवाहाटी: अभिषेक शर्मा ने रविवार, 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. अभिषेक अपने मेंटॉर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे.

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था.

भारत ने टॉस जीता और अभिषेक को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 153 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच 40 गेंदों में 102 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत महज 10 ओवरों में मैच जीत लिया. अभिषेक ने 20 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ नाबाद 68 रन बनाए, जबकि सूर्या ने 26 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 57 रन की नाबाद पारी खेली.

मैच के बाद अपनी शानदार पारी के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘टीम मुझसे यही चाहती है और मैं हर बार इसे करना चाहता हूं. लेकिन जाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मानसिक और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी निर्भर करता है.’

T20I में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले भारतीय

रैंकिंगबल्लेबाजगेंदमैचमैदानतारीख
1युवराज सिंह12भारत बनाम इंग्लैंडडरबन19/09/2007
2अभिषेक शर्मा14भारत बनाम न्यूजीलैंडगुवाहाटी25/01/2026
3हार्दिक पंड्या16भारत बनाम साउथ अफ्रीकादुबई19/12/2025
4अभिषेक शर्मा16भारत बनाम इंग्लैंडवानखेड़े02/02/2025
5केएल राहुल18भारत बनाम स्कॉटलैंडदुबई05ं/11/2021
6सूर्यकुमार यादव18भारत बनाम साउथ अफ्रीकागुवाहाटी02/10/2022
7गौतम गम्भीर19भारत बनाम श्रीलंकानागपुर09/12/2009

उन्होंने कहा, “युवराज सिंह का सबसे तेज टी20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते. कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है. मुझे लगता है कि इस सीरीज में सभी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आगे भी यह सीरीज मजेदार होने वाली है.’

पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बारे में उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पहली गेंद से ही छक्का मारना चाहता हूं. यह बस विकेट के बीच मेरी सहज प्रवृत्ति है. मैं गेंदबाज के बारे में सोचता हूं कि अगर वह मुझे पहली गेंद पर आउट करना चाहता है, तो वह मुझे किस तरह की गेंद फेंक सकता है? यह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मैं बस उसी गेंद पर खेलना चाहता हूं.’

अपने फुटवर्क के बारे में बताते हुए अभिषेक ने कहा, ‘अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब फील्ड प्लेसमेंट पर निर्भर करता है. अगर लेग साइड पर फील्डर न हो तो मैं कभी भी उस तरफ आगे नहीं बढ़ता. जब मुझे अपने लिए थोड़ा-सा रूम मिल जाता है, तो मेरे पास ऑफ साइड में पूरा ग्राउंड होता है. यही बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है. मैं बस फील्ड के हिसाब से खेलना चाहता हूं.’

Tags: