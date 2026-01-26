युवराज का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने के बाद अभिषेक का पहला रिएक्शन, आखिर क्या बोले

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ: युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकने के बाद अभिषेक शर्मा का पहला रिएक्शन, आखिर क्या बोले
गुवाहाटी: अभिषेक शर्मा ने रविवार, 25 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मैच में सिर्फ 14 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी कर ली. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. अभिषेक अपने मेंटॉर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे.
भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था.
भारत ने टॉस जीता और अभिषेक को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 153 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव के बीच 40 गेंदों में 102 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत महज 10 ओवरों में मैच जीत लिया. अभिषेक ने 20 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ नाबाद 68 रन बनाए, जबकि सूर्या ने 26 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 57 रन की नाबाद पारी खेली.
मैच के बाद अपनी शानदार पारी के बारे में बात करते हुए अभिषेक ने कहा, ‘टीम मुझसे यही चाहती है और मैं हर बार इसे करना चाहता हूं. लेकिन जाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मानसिक और ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी निर्भर करता है.’
T20I में सबसे तेज हाफ-सेंचुरी लगाने वाले भारतीय
|रैंकिंग
|बल्लेबाज
|गेंद
|मैच
|मैदान
|तारीख
|1
|युवराज सिंह
|12
|भारत बनाम इंग्लैंड
|डरबन
|19/09/2007
|2
|अभिषेक शर्मा
|14
|भारत बनाम न्यूजीलैंड
|गुवाहाटी
|25/01/2026
|3
|हार्दिक पंड्या
|16
|भारत बनाम साउथ अफ्रीका
|दुबई
|19/12/2025
|4
|अभिषेक शर्मा
|16
|भारत बनाम इंग्लैंड
|वानखेड़े
|02/02/2025
|5
|केएल राहुल
|18
|भारत बनाम स्कॉटलैंड
|दुबई
|05ं/11/2021
|6
|सूर्यकुमार यादव
|18
|भारत बनाम साउथ अफ्रीका
|गुवाहाटी
|02/10/2022
|7
|गौतम गम्भीर
|19
|भारत बनाम श्रीलंका
|नागपुर
|09/12/2009
उन्होंने कहा, “युवराज सिंह का सबसे तेज टी20 अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी, आप कभी नहीं जानते. कोई भी बल्लेबाज ऐसा कर सकता है. मुझे लगता है कि इस सीरीज में सभी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आगे भी यह सीरीज मजेदार होने वाली है.’
पहली ही गेंद पर छक्का मारने के बारे में उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पहली गेंद से ही छक्का मारना चाहता हूं. यह बस विकेट के बीच मेरी सहज प्रवृत्ति है. मैं गेंदबाज के बारे में सोचता हूं कि अगर वह मुझे पहली गेंद पर आउट करना चाहता है, तो वह मुझे किस तरह की गेंद फेंक सकता है? यह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मैं बस उसी गेंद पर खेलना चाहता हूं.’
अपने फुटवर्क के बारे में बताते हुए अभिषेक ने कहा, ‘अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब फील्ड प्लेसमेंट पर निर्भर करता है. अगर लेग साइड पर फील्डर न हो तो मैं कभी भी उस तरफ आगे नहीं बढ़ता. जब मुझे अपने लिए थोड़ा-सा रूम मिल जाता है, तो मेरे पास ऑफ साइड में पूरा ग्राउंड होता है. यही बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है. मैं बस फील्ड के हिसाब से खेलना चाहता हूं.’