  • बाल- बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, अभिषेक शर्मा ने NZ के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

बाल- बाल बचा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, अभिषेक शर्मा ने NZ के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में सिर्फ 14 बॉल में 50 रन पूरे किए. यह भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

Last Updated on - January 25, 2026 9:38 PM IST

Abhishek sharma 14 balls Fifty: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का प्रचंड फॉर्म जारी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर चौके और छक्के की बरसात कर दी. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में सिर्फ 14 बॉल में अर्धशतक लगाया और इसके साथ ही उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने 14 बॉल में अर्धशतक लगाकर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नाम 16 बॉल में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था. भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है. युवराज सिंह के नाम 12 बॉल में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है. अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ दो रन से चूक गए.

