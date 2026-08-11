Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

रेप केस में फंसे अभिषेक पोरेल की जमानत खारिज, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अभिषेक मंगलवार को चिनसुराह की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानत रद्द कर दी गई.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 11, 2026, 06:06 PM IST

Published On Aug 11, 2026, 06:06 PM IST

Last UpdatedAug 11, 2026, 06:06 PM IST

विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ती गई हैं. शादी का झांसा देकर रेप के आरोप से जुड़े मामले में अभिषेक मंगलवार को चिनसुराह की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानत रद्द कर दी गई. कोर्ट ने बंगाल के क्रिकेटर को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.

छात्रा ने लगाया रेप का आरोप

उल्लेखनीय है कि 23 जून को कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक इस युवती के साथ करीब साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे. पीड़िता का आरोप है कि अभिषेक ने उससे शादी का वादा किया था और दोनों विदेश यात्रा पर भी गए लेकिन कुछ समय बाद इस रिश्ते में दरार आने लगी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई थी. इसके बाद जब मामला फिर से बढ़ा, तो युवती ने मोगरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. मोगरा पुलिस ने जांच शुरू की और चंदन नगर स्थित क्रिकेटर के घर पर कई बार गई लेकिन अभिषेक वहां नहीं मिले. कुछ समय बाद पीड़िता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने क्रिकेटर की गिरफ्तारी का आदेश दिया. जिसके बाद मोगरा पुलिस ने क्रिकेटर को गिरफ्तार करके मंगलवार को चिनसुराह कोर्ट में पेश किया.

दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं अभिषेक

अभिषेक पोरेल ने साल 2023 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. वह अब तक 4 सीजन में इस टीम के लिए 35 मैच खेले हैं, जिसमें 25.63 की औसत के साथ 769 रन बनाए. इस लीग में उनके बल्ले से चार अर्धशतक निकले हैं.

बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने करियर में अब तक 32 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 31.28 की औसत के साथ 1,408 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए. 23 लिस्ट-ए मुकाबलों में अभिषेक 2 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 833 रन जुटा चुके है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

रेप केस में फंसा DC का ये खिलाड़ी, हाईकोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

रेप केस में फंसा DC का ये खिलाड़ी, हाईकोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश

'आप चैंपियन हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी...', कुलदीप के LSG में जाने से DC के मालिक हुए निराश

'आप चैंपियन हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी...', कुलदीप के LSG में जाने से DC के मालिक हुए निराश
IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली

Latest News

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-43

'अश्विन की जगह भरना आसान नहीं!' पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने भारतीय स्पिनर्स पर जताया भरोसा
_abishek-porel

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-42

ग्लासगो कॉस्मिक से जुड़े इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय, ETPL के डेब्यू सीजन में बिखेरेंगे जलवा

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-41

अफगानिस्तान की जीत से टूटी कैरेबियाई टीम को लगा झटका, वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए खेलना होगा क्वालीफाइंग टूर्नामेंट

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-40

अफगानिस्तान की जीत के साथ तय हुईं ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें, आयरलैंड को हराकर किया क्वालिफाई
shaheen-afridi-29

'मैं अभी भी वनडे कप्तान हूं...' कप्तानी में बदलाव की अफवाहों पर शाहीन अफरीदी का करारा जवाब

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?