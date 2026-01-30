This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
कुछ ऐसी टीमें हैं...पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत के खिलाफ उगला जहर, VIDEO
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अबरार अहमद ने गेंद से शानदार किया. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए.
टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से होना है. भारत और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को आमने-सामने होगी. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. पाकिस्तान से स्पिनर अबरार अहमद ने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा है.
गुरुवार को लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला गया. इस मैच में अबरार अहमद ने गेंद से शानदार किया. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया. अबरार ने मैच के दौरान ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन भी किया. मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन को लेकर बयान दिया और बिना नाम लिए भारत पर हमला बोला.
अबरार अहमद से जब यह पूछा गया कि क्या वह टी-20 वर्ल्ड कप में भी यह सेलिब्रेशन जारी रखेंगे. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी मेरा मन करेगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ मैं यह पक्का करता रहूंगा. उनका यह इशारा भारत की तरफ था.
भारतीय खिलाड़ियों ने उड़ाया था अबरार अहमद का मजाक
भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप का खिताब जीतने के बाद अबरार अहमद का मजाक उड़ाया था. मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने अबरार की नकल करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.