कुछ ऐसी टीमें हैं...पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत के खिलाफ उगला जहर, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अबरार अहमद ने गेंद से शानदार किया. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए.

टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से होना है. भारत और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को आमने-सामने होगी. इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. पाकिस्तान से स्पिनर अबरार अहमद ने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा है.

गुरुवार को लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला गया. इस मैच में अबरार अहमद ने गेंद से शानदार किया. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. पाकिस्तान ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया. अबरार ने मैच के दौरान ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन भी किया. मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन को लेकर बयान दिया और बिना नाम लिए भारत पर हमला बोला.

अबरार अहमद से जब यह पूछा गया कि क्या वह टी-20 वर्ल्ड कप में भी यह सेलिब्रेशन जारी रखेंगे. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब भी मेरा मन करेगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ मैं यह पक्का करता रहूंगा. उनका यह इशारा भारत की तरफ था.

🚨 Abrar Ahmed just fired a warning!

When asked about his "famous celebration “

he said:



"I will do this celebration whenever I want… and against some opposition."

Smiles 😏



We hear you, Abrar. February 15 is circled. ⭕️

India vs Pakistan 🇵🇰 ? 🤔



🔥 #PAKvIND pic.twitter.com/8ymChnKgq9 — Humais khan (@Humireacts) January 29, 2026

भारतीय खिलाड़ियों ने उड़ाया था अबरार अहमद का मजाक

भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप का खिताब जीतने के बाद अबरार अहमद का मजाक उड़ाया था. मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने अबरार की नकल करते हुए उन्हें ट्रोल भी किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.