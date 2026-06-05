Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Afghanistan coach richard pybus seeks more Tests to grow red-ball cricket

भारत के खिलाफ टेस्ट से पहले अफगानिस्तान के हेड कोच की आईसीसी से बड़ी डिमांड

रिचर्ड पायबस ने कहा, किसी देश को पूर्ण सदस्यता मिलना एक बात है, लेकिन उसके बाद आपको पूरे शेड्यूल की जरूरत होती है, मैं आगे देखना चाहूंगा कि दूसरी सीनियर पूर्ण सदस्य टीमें भी सूची बनाना शुरू करें। हमें अब ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां एक सही फिक्सचर सूची हो.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 05, 2026, 11:25 PM IST

Published On Jun 05, 2026, 11:25 PM IST

Last UpdatedJun 05, 2026, 11:25 PM IST

Afghanistan Head Coach

Afghanistan Head Coach

IND VS AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच शनिवार से एकमात्र टेस्ट पीसीए न्यू क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है. भारत के खिलाफ टेस्ट खेलने और अपनी क्षमता को जांचने का अफगानिस्तान के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. टेस्ट मैच से पहले अफगानिस्तान के हेड कोच रिचर्ड पायबस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से बड़ी डिमांड की है. रिचर्ड पायबस ने आईसीसी से अपनी टीम के लिए एक टेस्ट कैलेंडर देने की अपील की है. पायबस ने कहा कि देश में रेड-बॉल क्रिकेट को बनाए रखने के लिए कभी-कभार होने वाले टेस्ट मैच काफी नहीं हैं.

शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायबस ने कहा, भारत में आकर भारत के खिलाफ खेलना हमेशा विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को उसके घर में हराना बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस साल हमें काफी क्रिकेट दिया है, यह हमारे लिए शानदार है. उन्होंने कहा कि किसी देश को पूर्ण सदस्यता मिलना एक बात है, लेकिन उसके बाद आपको पूरे शेड्यूल की जरूरत होती है, मैं आगे देखना चाहूंगा कि दूसरी सीनियर पूर्ण सदस्य टीमें भी सूची बनाना शुरू करें। हमें अब ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां एक सही फिक्सचर सूची हो.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

तीन टेस्ट या पांच टेस्ट की सीरीज बेहतर: पायबस

एक टेस्ट मैच के अवसर की आलोचना करते हुए पायबस ने कहा कि इससे खिलाड़ियों को सीखने और संतुलन बनाने का मौका नहीं मिलता, एक टेस्ट खेलना और अगला टेस्ट मैच खेलने से पहले चार या पांच महीने का ब्रेक लेना असामान्य है, तीन टेस्ट या पांच टेस्ट की सीरीज बेहतर है, दो टेस्ट मैचों की सीरीज का मुझे कोई मतलब समझ नहीं आता, आप ऐसी सीरीज नहीं चाहते जो टाई हो, तीन या पांच टेस्ट की सीरीज होनी चाहिए ताकि आप असल में जीत सकें.

राशिद को लंबे समय से पीठ की शिकायत: पायस

टेस्ट मैच में स्टार स्पिनर राशिद खान की अनुपलब्धता पर पायबस ने कहा, राशिद को पीठ की शिकायत बहुत पहले से है, उसे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलना पड़ता है, खुद का प्रबंधन करना पड़ता है, मैं इस बातचीत का इंतजार कर रहा हूं ताकि हम देख सकें कि हम उन्हें कैसे अफगानिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं.

2018 में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ था पहला टेस्ट

अफगानिस्तान ने 2018 में अपना पहला टेस्ट खेला था, जो भारत के खिलाफ ही था. अब अफगानिस्तान भारत के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट खेलने के लिए तैयार है. टेस्ट नेशन का दर्जा मिलने के बाद से अफगानिस्तान ने मात्र 10 टेस्ट खेले हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

IND VS AFG Test: कब और कहां होगा भारत- अफगानिस्तान टेस्ट का प्रसारण , फ्री में कैसे देखें ?

IND VS AFG Test: कब और कहां होगा भारत- अफगानिस्तान टेस्ट का प्रसारण , फ्री में कैसे देखें ?

अगर दोनों टीमें सहमत हो... टेस्ट में पिंक बॉल के ट्रायल का गौतम गंभीर ने किया समर्थन

अगर दोनों टीमें सहमत हो... टेस्ट में पिंक बॉल के ट्रायल का गौतम गंभीर ने किया समर्थन

IND vs AFG: नंबर-3 की बल्लेबाजी पर इसका खेलना फिक्स, गौतम ने की गंभीर बात

IND vs AFG: नंबर-3 की बल्लेबाजी पर इसका खेलना फिक्स, गौतम ने की गंभीर बात
आखिर क्यों छिनी सूर्यकुमार यादव की T20I कप्तानी

आखिर क्यों छिनी सूर्यकुमार यादव की T20I कप्तानी

Latest News

ksca-t20-2

Maharaja Trophy KSCA T20: करुण नायर और आर. स्मरण पर लगी सबसे बड़ी बोली

vaibhav-sooryavanshi-31

कौन है सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी ? वैभव सूर्यवंशी भी नहीं तोड़ पाएंगे रिकॉर्ड

gautam-gambhir-119

अगर दोनों टीमें सहमत हो... टेस्ट में पिंक बॉल के ट्रायल का गौतम गंभीर ने किया समर्थन

ind-vs-afg-live-streaming

IND VS AFG Test: कब और कहां होगा भारत- अफगानिस्तान टेस्ट का प्रसारण , फ्री में कैसे देखें ?

gambhir-pant-2

पंत खेलने के तरीके पर दी क्या सलाह, हेड कोच गौतम गंभीर ने दी बताई पूरी बात
ollie-4

ओली रॉबिन्सन ने रचा इतिहास किया वो कारनामा जो इंग्लैंड क्रिकेट के 149 साल में नहीं हुआ

Editor's Pick

Most Runs in Women T20I World Cup India Schedule and Group All You Need To KNOW

ICC Women T20 WC में किसने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, क्या है भारत का शेड्यूल
IND vs AFG Team India May Turn to These 5 Players After Virat Kohli’s Injury

IND vs AFG: विराट कोहली के बाहर होने से इन खिलाड़ियों की चमक सकती है किस्मत, प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका
Virat Kohli’s Childhood Coach Rajkumar Sharma Suggestion To Vaibhav Sooryavanshi Keep Playing like This

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को दी खास सलाह
First Time in IPL History Indian Batters have Better Strike Rate than Overseas Players

आईपीएल में पहली बार विदेशियों पर भारी पड़े भारतीय, टूट गया 19 साल का रिकॉर्ड
Sanjay Manjrekar Not in Favour of Sending Vaibhav Sooryavanshi to Overseas Tours Too Soon

मांजरेकर ने वैभव पर क्यों कहा- 'अभी इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं'
IPL 2026 is forgettable Season for Jasprit Bumrah Mumbai Indian Pacer took Only 4 Wickets

102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026