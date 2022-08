एशिया कप में भले ही भारत और पाकिस्तान टीम का जलवा देखने को मिल रहा हो लेकिन एक टीम ऐसी भी है जो न केवल अपने खेल से बल्कि अपने व्यवहार से भी सभी का दिल जीत रही है। ये टीम है अफगानिस्तान जो पहले मैच में श्रीलंका और फिर दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराने के साथ ही सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।

अफगानिस्तान की टीम मैदान पर अपने शानदार खेल से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन तो कर ही रही है। साथ ही फैंस की खिलाड़ियों से मिलने की ख्वाहिश को भी पूरा कर रही है। इस बीच अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी का एक फैंस से मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है।

दरअसल, एशिया कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से क्रिकेट फैंस UAE पहुंचे हैं जिनमें अफगानिस्तान के फैंस भी शामिल हैं। ये फैंस अपने चहेते क्रिकेटर से मिलने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं जिनमें से कुछ कामयाब भी हो जा रहे हैं। ऐसे ही एक अफगानिस्तान के बुजुर्ग फैन को मोहम्मद नबी से मिलने का मौका मिला।

बांग्लादेश को 7 विकेट से पटखनी देने के बाद नबी ने इस बुजुर्ग अफगान महिला से मुलाकात की। इस महिला फैन के जज्बे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह व्हीलचेयर की मदद से मैदान के अंदर पहुंची और मिलते ही नबी के माथे को चूम लिया। इस मुलाकात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है।

Just found the most beautiful video?? pic.twitter.com/E8Rh8nErq8

— GHAM (@zaaabbiiii) August 30, 2022