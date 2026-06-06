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आखिर राशिद खान क्यों नहीं खेले भारत के खिलाफ टेस्ट मैच, कब करेंगे वापसी?

राशिद खान आखिर क्यों भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आए. इसे लेकर टीम के हेड कोच पायबस ने बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Saurav Kumar |Jun 06, 2026, 11:59 AM IST

Published On Jun 06, 2026, 11:59 AM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 11:59 AM IST

अफगानिस्तान के मुख्य कोच रिचर्ड पायबस स्टार लेग-स्पिनर राशिद खान से उनके टेस्ट करियर को लेकर बात करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पीठ की पुरानी समस्या और व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनकी खेल के लंबे प्रारूप में उपलब्धता अनिश्चित है. पायबस ने भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि राशिद को अपना कार्यभार प्रबंधन स्वयं करना होगा लेकिन वह इस स्पिनर को टेस्ट टीम में चाहते हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘राशिद को पीठ की समस्या काफी पहले से है. वह बहुत अधिक क्रिकेट खेलते हैं इसलिए अपना कार्यभार प्रबंधन उन्हें स्वयं ही करना होगा.’’ पायबस ने कहा, ‘‘मैं उनसे बात करने के लिए उत्सुक हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि वह न कि केवल टेस्ट क्रिकेट बल्कि अन्य प्रारूपों में भी लंबे समय तक अफगानिस्तान की तरफ से खेल सकें.’’

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राशिद के टेस्ट का क्या होगा भविष्य?

राशिद को इस मैच के लिए कार्यभार प्रबंधन के तहत विश्राम दिया गया है. यह लेग स्पिनर आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेला था और उनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी. पायबस ने इसके साथ ही कहा कि जब अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की पूर्ण सदस्यता मिल गई है तो उसे अधिक मैच खेलने का मौका भी मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘जब किसी देश को पूर्ण सदस्यता मिल जाती है, तो उसे मैचों की पूरी सूची भी चाहिए होती है. हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हमें पर्याप्त मैच खेलने को मिले.’’ पायबस ने कहा कि भारत के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच का परिणाम काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि दोनों टीम के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी की चुनौती का सामना कैसे करते हैं.

भारत और अफगानिस्तान दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे का सामना करेंगे. इससे पहले इन दोनों टीम के बीच 2018 में बेंगलुरु में टेस्ट मैच खेला गया था जिसे भारत ने दो दिन के अंदर जीत लिया था. पायबस ने कहा, ‘‘पिच पर घास कब तक बनी रहती है और दोनों टीम के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों का किस तरह से सामना करते हैं, इससे भी टेस्ट मैच का परिणाम तय होगा.’’

पायबस ने जोनाथन ट्रॉट से यह पद संभाला और उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को लेकर इंग्लैंड के इस पूर्व बल्लेबाज से भी बात की थी. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जोनाथन ट्रॉट से बातचीत करके उनके सफर को समझा और टीम को तैयार करने के लिए उन्हें बधाई दी.’’

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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