अफगानिस्तान ने एशिया कप 2022 के पहले ही मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से मात देकर सनसनी मचा दी। फजलहक फारुकी (11 रन पर तीन विकेट) के दम पर अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में श्रीलंका की पारी को 19.4 ओवर में 105 रन पर समेट दिया। इसके बाद अफगानिस्तान ने महज 2 विकेट खोकर 10.1 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। हजरतुल्लाह जजई ने 37 और रहमानुल्ला गुरबाज ने 40 रनों की पारी खेली।

Afghanistan register a thumping win on the opening day of #AsiaCup2022#SLvAFG | ? Scorecard: https://t.co/YV4rkrnw07 pic.twitter.com/bRxMwLGJ1r

— ICC (@ICC) August 27, 2022