स्पिन तिकड़ी दिलाएगी जीत... भारत के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बड़ा दावा

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे जिसका पहला मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाएगा, मैच से पहले अफगानी कप्तान ने स्पिनर्स पर भरोसा जताया है.
Published On Jun 12, 2026, 08:52 PM IST
Last UpdatedJun 12, 2026, 08:52 PM IST
भारत के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे मैच से पहले अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का एक बड़ा बयान सामने आया है शाहिदी का मानना है कि राशिद खान की अगुवाई में उनकी स्पिन तिकड़ी शनिवार से यहां शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में उनकी टीम को भारत पर जीत दिलायेगी. भारत की ही तरह अफगानिस्तान टीम भी इस श्रृंखला के जरिये 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी शुरू करेगी.
पहले मैच से पूर्व मीडिया से बातचीत में शाहिदी ने कहा कि उनकी टीम को भारत के खिलाफ पहली द्विपक्षीय श्रृंखला में राशिद , ए एम गजनफर और मोहम्मद नबी की स्पिन पर भरोसा है.
मीडिया से बातचीत के दौरान कप्तान ने कहा हमें इस मैदान पर खेलने का अनुभव है. हमने आखिरी बार यहां 2023 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था. मुझे अभी भी याद है. भारत की गर्मी में स्पिनरों की मददगार विकेट होती है लिहाजा हमें फायदा है कि हमारे पास ऐसे स्पिनर हैं.
उन्होंने कहा – वनडे प्रारूप में भारत कठिन प्रतिद्वंद्वी है । वे विश्व कप फाइनल खेल चुके हैं. हम यहां से विश्व कप के सफर की शुरूआत करेंगे, अभी पता नहीं है कि कौन सी टीमें क्वालीफाई करेंगी लेकिन हम आईसीसी वनडे रैंकिंग में सातवें नंबर पर हैं.
भारत के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने कहा – “हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तरह हरफनमौलाओं के लिये भी रणनीति बनाते हैं. हार्दिक यह श्रृंखला नहीं खेल रहा है. उसे चोट लगी है लेकिन यह नीतिश कुमार रेड्डी के लिये मौका है जो पिछले दो साल से अच्छा खेल रहा है.’’
रेड्डी ने कुछ तकनीकी बदलाव करते हुए अपनी रफ्तार बढाई है. उन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिये अहम विकेट लिये और बल्लेबाजी में भी प्रभावित किया.
मोर्कल ने कहा बताया कि “जब खिलाड़ियों को अपना खेल बेहतर करने का मौका मिलता है तो वह निखरकर आते हैं. नीतीश ने वही किया. उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहतर हुई है. अब देखते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसा खेलता है”
इनपुट भाषा.