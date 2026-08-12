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दिल्ली में भारत की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, 3 T20I की खेली जाएगी सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को होगा. कमाल की बात यह है कि मैच भारत में होंगे लेकिन मेजबानी अफगानिस्तान करेगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 12, 2026, 11:53 AM IST

Published On Aug 12, 2026, 11:53 AM IST

Last UpdatedAug 12, 2026, 11:53 AM IST

India vs afghanistan

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए तारीखें मंजूर कर दी हैं. यह पहला मौका है, जब अफगानिस्तान भारत में टी20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा.

अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस सीरीज के लेकर कहा, ‘बीसीसीआई अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने के लिए और उसके खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे स्तर पर मुकाबला करने के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. द्विपक्षीय सीरीज क्रिकेट का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को नियमित तौर पर अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने और कीमती अनुभव पाने का मौका मिलता है. हम इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है. हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का सहयोग करते रहेंगे.’

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘बीसीसीआई को भारत में इस टी20 सीरीज का आयोजन करने में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सहयोग करते हुए खुशी हो रही है. भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने पिछले कुछ सालों में कुछ रोमांचक मुकाबले देखे हैं. दोनों टीमों में अच्छे क्रिकेटर हैं. अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत में फैंस के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं. यह दोनों क्रिकेट देशों के बीच बने मजबूत रिश्ते को दिखाता है. 2018 में भारत का अफगानिस्तान को उनके ऐतिहासिक पहले टेस्ट के लिए मेजबानी करना इस सफर में एक और अहम पड़ाव था. हम दोनों टीमों के बीच नियमित तौर पर द्विपक्षीय मैच देखते रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमने हाल ही में जून में एक टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी की थी. इस टी20 सीरीज का मतलब होगा कि दोनों टीमें अब तीनों फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी. हम दिल्ली में अफगानिस्तान टीम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और हमें विश्वास है कि यह एक रोमांचक और यादगार सीरीज होगी.’

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अध्यक्ष मीरवाइज अशरफ ने कहा, ‘यह सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत रखती है. बीसीसीआई के साथ हमारे लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के विकास में यह एक और अहम कदम है. भारत में द्विपक्षीय सीरीज की मेजबानी करना हमारे लिए एक बड़ी बात है. हम इस इवेंट को मुमकिन बनाने में बीसीसीआई के सहयोग को बहुत महत्व देते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमने हाल के सालों में भारत और यूएई दोनों में अपने मैच आयोजित किए हैं. इस सीरीज की अहमियत और स्केल को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि भारत इस इवेंट के लिए एक बेहतरीन जगह है. हमें भरोसा है कि यह सीरीज वाणिज्यिक, तकनीकी और क्रिकेट के क्षेत्र में एक कीमती मौका बनाएगी. हमारे द्विपक्षीय एंगेजमेंट में एक नया डायमेंशन जोड़ेगी. हम एक सफल सीरीज और बीसीसीआई के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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