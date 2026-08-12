दिल्ली में भारत की मेजबानी करेगा अफगानिस्तान, 3 T20I की खेली जाएगी सीरीज

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए तारीखें मंजूर कर दी हैं. यह पहला मौका है, जब अफगानिस्तान भारत में टी20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा.

अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस सीरीज के लेकर कहा, ‘बीसीसीआई अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने के लिए और उसके खिलाड़ियों को सबसे ऊंचे स्तर पर मुकाबला करने के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. द्विपक्षीय सीरीज क्रिकेट का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे टीमों को नियमित तौर पर अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने और कीमती अनुभव पाने का मौका मिलता है. हम इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारत में स्वागत करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर और भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है. हम दोनों क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच रिश्ते को मजबूत करते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का सहयोग करते रहेंगे.’

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘बीसीसीआई को भारत में इस टी20 सीरीज का आयोजन करने में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सहयोग करते हुए खुशी हो रही है. भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने पिछले कुछ सालों में कुछ रोमांचक मुकाबले देखे हैं. दोनों टीमों में अच्छे क्रिकेटर हैं. अफगानिस्तान के खिलाड़ी भारत में फैंस के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं. यह दोनों क्रिकेट देशों के बीच बने मजबूत रिश्ते को दिखाता है. 2018 में भारत का अफगानिस्तान को उनके ऐतिहासिक पहले टेस्ट के लिए मेजबानी करना इस सफर में एक और अहम पड़ाव था. हम दोनों टीमों के बीच नियमित तौर पर द्विपक्षीय मैच देखते रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमने हाल ही में जून में एक टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी की थी. इस टी20 सीरीज का मतलब होगा कि दोनों टीमें अब तीनों फॉर्मेट में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी. हम दिल्ली में अफगानिस्तान टीम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और हमें विश्वास है कि यह एक रोमांचक और यादगार सीरीज होगी.’

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अध्यक्ष मीरवाइज अशरफ ने कहा, ‘यह सीरीज अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत रखती है. बीसीसीआई के साथ हमारे लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के विकास में यह एक और अहम कदम है. भारत में द्विपक्षीय सीरीज की मेजबानी करना हमारे लिए एक बड़ी बात है. हम इस इवेंट को मुमकिन बनाने में बीसीसीआई के सहयोग को बहुत महत्व देते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमने हाल के सालों में भारत और यूएई दोनों में अपने मैच आयोजित किए हैं. इस सीरीज की अहमियत और स्केल को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि भारत इस इवेंट के लिए एक बेहतरीन जगह है. हमें भरोसा है कि यह सीरीज वाणिज्यिक, तकनीकी और क्रिकेट के क्षेत्र में एक कीमती मौका बनाएगी. हमारे द्विपक्षीय एंगेजमेंट में एक नया डायमेंशन जोड़ेगी. हम एक सफल सीरीज और बीसीसीआई के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं.’