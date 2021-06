पाकिस्‍तान सुपर लीग (Pakistan Super League 2021) के मुकाबले में आंद्रे रसेल (Andre Russell) के बाद अब फाफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) भी चोटिल हो गए हैं. फिल्डिंग के दौरान साथी खिलाड़ी का घुटना मुंह पर लगने से वो अचेत हो गए. आनन-फानन में उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

फाफ डु प्‍लेसस (Faf du Plessis) क्‍वेटा ग्‍लैडिएटर की तरफ से खेलते हैं. शनिवार को पेशावर जाल्‍मी के खिलाफ मैच के दौरान सातवें वें ओवर में उन्‍हें चोट लगी. डेविड मिलर बल्‍लेबाजी पर थे. इसी बीच उन्‍होंने चौके के लिए एक शानदार ड्राइव लगाया.

लांग ऑन की दिशा से डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) भागते हुए आ रहे थे. सामने की दिशा से आ रहे फिल्‍डर को डु प्‍लेसिस देख नहीं पाए. उन्‍होंने गेंद को रोकने के लिए डाइव लगा दी. इसी बीच उनका मुह विपरीत दिशा से आ रहे खिलाड़ी हसनेन के घुटने से जा टकराया.

इस हादसे के बाद डु प्‍लेसिस मैदान पर ही अचेत अवस्‍था में पड़े नजर आए. टीम फिजियो ने मैदान पर आकर उनसे बात की. इसके बाद उन्‍हें बाहर ले जाया गया.

क्‍वेटा ग्‍लैडिएटर के लिए फाफ डु प्‍लेसिस का चोटिल होना बड़ी आफत बन सकता है. एक दिन पहले ही इस टीम के स्‍टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल सिर पर गेंद लगने के कारण चोटिल हो हैं.

Praying to Almighty for the speedy recovery and a good health for #FafduPlessis

May he #getwellsoon ! pic.twitter.com/TT1JaTGFCH

— An Indian ??? (@real_farooque07) June 12, 2021