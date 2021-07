Suresh Raina के बाद Ravindra Jadeja ने भी छेड़ा जातीय राग, बोले- Rajput Boy

सोशल मीडिया पर अभी सुरेश रैना (Suresh Raina) का जातीय विवाद थमा भी नहीं था कि उनके बाद भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपना राग शुरू कर दिया. रवींद्र जडेजा ने टि्वटर पर राजपूत ब्वॉय फॉरएवर लिख दिया. इसके बाद यहां पर कई मिले जुले रिएक्शन (Ravindra Jadeja Trolled on Twitter after Remark on Casts) सामने आने लगे. इससे पहले रैना ने TNPL में कॉमेंट्री के दौरान खुद के ब्राह्मण (Suresh Raina Brahmin) होने की बात कही थी, जिससे सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा.

हालांकि बाद में सुरेश रैना (Suresh Raina) के समर्थन में भी कई ट्वीट्स होने लगे और टि्वटर पर देखते ही देखते #IsupportSureshRaina (आईसपॉर्ट सुरेश रैना) और आई एम ब्राह्मण (#IAmBrahmin) खूब ट्रेंड करने लगा. इस बीच रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के इस ट्वीट पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. जडेजा (Ravindra Jadeja Tweet) ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हैशटैग राजपूत ब्वॉय फॉरएवर जय हिंद’ इस ट्वीट के साथ जड्डू ने तिरंगा भी शेयर किया.

https://twitter.com/imjadeja/status/1418266457214013447?s=20

जडेजा के इस ट्वीट पर मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ उन्हें हिंदुस्तानी और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखने की सीख दे रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग उनके ट्वीट को अपना समर्थन दे रहे हैं.

https://twitter.com/PiyushTweets1/status/1418276235247898624?s=20

एक यूजर ने लिखा, ‘आप किसी भी जाति से हो सकते हैं- क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओबीसी या एससी. लेकिन रैना और जडेजा सिर्फ आपको ही क्यों अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए. लेकिन एक बात याद रखिए हमारा धर्म और हमारी राष्ट्रीयता इन सबसे ऊपर होनी चाहिए. आओ जातीय रूप से अब बंटे नहीं बल्कि बेहतर है कि हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के नाम पर एक हों.’

https://twitter.com/ABHINAV05187174/status/1418279859713835010?s=20

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘जडेजा (Ravindra Jadeja) सर आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं. हम आपसे इस तरह के विचारों की उम्मीद नहीं करते. जाति, धर्म और रंग महत्व नहीं रखते. जो भी है हम हमेशा आपको प्यार करेंगे.’ बता दें रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) इन दिनों भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं.