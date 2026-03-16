VIDEO: पहला ही उड़ा देंगे... संजू सैमसन ने बताया वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का किस्सा

अपने डेब्यू मैच में वैभव ने पहली गेंद जो लखनऊ सुपरजायंट्स के ऑल-राउंडर शार्दुल ठाकुर ने फेंकी थी, उस पर छक्का लगाया था.

Sanju Samson Vaibhav Sooryavanshi

बीसीसीआई की तरफ से रविवार को नमन अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन किया गया. भारतीय क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित होने वाला यह वार्षिक समारोह इस बार खास था, इस बार महिला विश्व कप 2025, टी20 विश्व कप 2026, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अंडर-19 विश्व कप, अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया गया. समारोह के दौरान संजू सैमसन ने अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल से जुड़ा किस्सा साझा किया.

आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं. 2025 में उन्होंने एलएसजी के लिए खिलाफ अपना डेब्यू किया था, वैभव आईपीएल डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

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सैमसन ने बताई वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की कहानी

संजू सैमसन ने रविवार को वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल डेब्यू मैच से पहले राहुल द्रविड़ के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया. सैमसन ने कहा, मैं असल में मीटिंग में था, राहुल सर ने उसे कमरे में बुलाया और मुझसे कहा, संजू, हमें उससे बात करनी है, वह बहुत छोटा बच्चा है, हमें उसे समझाना होगा कि कैसे करना है, राहुल सर ने वैभव से मैच के लिए उसके प्लान के बारे में पूछा. वैभव ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम तो खेलेंगे, राहुल सर ने फिर पूछा, ‘तुम्हारा गेम प्लान क्या है?’”

वैभव ने कहा, ‘अगर हमें पहली गेंद मिली तो हम उड़ा देंगे. सैमसन ने कहा कि इसने ठीक वैसा ही किया भी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपना खुद का वीडियो गेम खेल रहा है.

“Agar hume pehla mila, pehle hi uda denge!” 😄



Samson unveils Vaibhav Sooryavanshi’s simple yet very effective strategy behind his fearless gameplay! 🙌💪



Watch BCCI Naman awards 👉https://t.co/8W5zMWhfvk pic.twitter.com/0f04IeP6S2 — Star Sports (@StarSportsIndia) March 15, 2026

LSG के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर जड़ा था छक्का

वैभव ने अपने डेब्यू मैच में खेली गई पहली गेंद जो लखनऊ सुपरजायंट्स के ऑल-राउंडर शार्दुल ठाकुर ने फेंकी थी, उस पर छक्का लगाया था. आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल में सेंचुरी लगाई थी, जो आईपीएल में किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है.

Rahul Dravid: Vaibhav, what’s the game plan?



“𝘈𝘪𝘴𝘢 𝘬𝘶𝘤𝘩 𝘯𝘢𝘩𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘴𝘪𝘳, 𝘩𝘶𝘮 𝘵𝘰𝘩 𝘬𝘩𝘦𝘭𝘦𝘯𝘨𝘦. 𝘏𝘶𝘮𝘦𝘪𝘯 𝘢𝘨𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘩𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘭𝘢 𝘵𝘰𝘩 𝘩𝘶𝘮 𝘱𝘦𝘩𝘭𝘢 𝘩𝘪 𝘶𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘦”



A short story 🔥😂 pic.twitter.com/iH5r2yQtHB — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 16, 2026

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में अपनी पहचान एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में बनाई है, भारत को अंडर-19 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा, आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन पर फैंस की नजर रहेगी.