T20 WC 2026: मारक्रम- एनगिडी के धमाल से साउथ अफ्रीका ने जीत से खोला खाता, कनाडा को मिली हार

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 213 रन बनाए. कनाडा की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 156 रन ही बना सकी.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 9, 2026 10:42 PM IST

SA VS CAN: कप्तान एडेन मारक्रम के अर्धशतक और लुंगी एनगिडी के फोर विकेट हॉल की मदद से साउथ अफ्रीका ने टी-20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ खाता खोला है. सोमवार को खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हरा दिया.

खबर में अपडेट जारी है…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: