T20 WC 2026: टीम इंडिया को मिली 'संजीवनी', साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से रौंदा

वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रन का टारगेट रखा था, साउथ अफ्रीका की टीम ने इस टारगेट को एक विकेट खोकर हासिल कर लिया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 26, 2026 6:20 PM IST

Aiden Markram

तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद एडेन मारक्रम के नाबाद अर्धशतक से साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में नौ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल के करीब पहुंच गई है. वहीं साउथ अफ्रीका की इस जीत के बाद टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों मैचों में जीत की दरकार है.

वेस्टइंडीज ने शुरूआती झटकों के बाद निचले क्रम के बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड (नाबाद 52 रन) के अर्धशतक और जेसन होल्डर (49 रन) के साथ आठवें विकेट के लिए 89 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में आठ विकेट पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया, साउथ अफ्रीका की टीम ने इस टारगेट को 16.1 ओवर में हासिल कर लिया. एडेन मारक्रम 82 रन और रियान रिकेल्टन 45 रन बनाकर नाबाद रहे. डि कॉक ने भी 47 रन की पारी खेली.

खबर में अपडेट जारी है…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग

