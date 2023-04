VIDEO: मारक्रम के अंदर आई जोंटी रोड्स की आत्मा, एक के बाद एक पकड़े 3 हैरतअंगेज कैच

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मारक्रम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL के मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. इस मैच में मुंबई के पहले 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में कप्तान मारक्रम ने अहम योगदान दिया. दरअसल, उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए मुंबई के सलामी जोड़ी के अलावा सूर्या का बेहतरीन कैच लपका.

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम को कप्तान रोहित शर्मा और इशान किशन की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरूआत दी. दोनों ने 4.3 ओवर के भीतर ही 41 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. हालांकि रोहित शर्मा 5वें ओवर में टी नटराजन की गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर 28 रन के स्कोर पर पवेलियवन लौट गए. हैदराबाद के कप्तान मारक्रम ने रोहित का कैच लपका.

रोहित के आउट होने के बाद भी इशान किशन का बल्ला लगातार रन उगलता रहा. इस तरह मुंबई के खाते में 11 ओवर में 1 विकेट पर 87 रन लग गए. इसके बाद 12वें ओवर में कप्तान मारक्रम ने तेज गेंदबाज मार्को यानसन को गेंद थमाई जो एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ. यानसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक इशान किशन को कैच आउट करवाया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्यकुमार को भी चलता किया. दिलचस्प बात ये रही कि इशान और सूर्या का कैच भी मारक्रम ने लपका. इस तरह मुंबई के तीन खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम मारक्रम ने अपने दम पर कर दिखाया.

इन तीनों कैच में सबसे शानदार कैच कप्तान ने सूर्यकुमार का लपका. यानसन की ऑफ स्‍टंप पर लेंथ बॉल को सूर्या ने मिडऑफ के ऊपर से मारना की कोशिश की लेकिन टाइमिंग सही नही रही और फिर बायीं ओर डाइव लगाते हुए मारक्रम ने हवा में बेमिसाल कैच लपक लिया. इस कैच को IPL 2023 के अब तक के बेहतरीन कैचों में गिना जा सकता है.

Did You Watch - Two stupendous catches by the #SRH Skipper @AidzMarkram ends Ishan Kishan and Suryakumar Yadav's stay out there in the middle.#SRHvMI pic.twitter.com/a1sGNjV6r1

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023