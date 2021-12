भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन दस विकेट लेकर न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एजाज टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। पटेल ने वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को भारत के पहले पारी के स्कोर में 325 रन पर 119 रन देकर सभी दस विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल की।

जैसे ही दुनिया ने पटेल को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देना शुरू किया, खुद 10 टेस्ट विकेट लेने का कारनामा कर चुके भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने खास क्लब में उनका स्वागत किया।

Welcome to the club #AjazPatel #Perfect10 Well bowled! A special effort to achieve it on Day1 & 2 of a test match. #INDvzNZ

— Anil Kumble (@anilkumble1074) December 4, 2021