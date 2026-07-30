भारतीय क्रिकेट से 'मिस्टर डिपेंडेबल' की विदाई, अजिंक्य रहाणे ने संन्यास का किया ऐलान

अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फ़ॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने यह जानकारी दी. 38 साल के रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं, साथ ही उन्होंने छह टीमों के लिए 212 आईपीएल मैच भी खेले हैं.

रहाणे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो बयान जारी रिटायरमेंट की जानकारी दी. रहाणे ने इस वीडियो में इमोशनल जर्नी का जिक्र किया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

‘हर चीज़ की शुरुआत होती है और हर चीज का अंत भी’

रहाणे ने कहा, ज़िंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और हर चीज का अंत भी, जब सही समय आता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है, आज, मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट और सभी फ़ॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने का सही समय आ गया है.

‘मुझे गर्व है कि मैं पिछले 20 सालों से इसका हिस्सा रहा हूं’

उन्होंने आगे लिखा, डोंबिवली से प्रैक्टिस के लिए आने-जाने वाले एक युवा लड़के के तौर पर शुरुआती दिनों से ही, मैंने इस खेल को अपना सब कुछ दिया, हर दिन, हर पारी, बैटिंग के हर मौके पर, मेरा सपना हमेशा इंडिया की कैप पहनना ही रहा, मैंने एक साधारण नियम का पालन किया, हमेशा अपने देश और अपनी टीम को खुद से ऊपर रखा, मैंने पूरी ईमानदारी से यह खेल खेला और मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि अगर आपकी नीयत सही है, तो खेल हमेशा आपका ख्याल रखेगा, जब से मैंने फ़र्स्ट-क्लास क्रिकेटर के तौर पर डेब्यू किया, तब से इंडियन क्रिकेट में ज़बरदस्त तरक्की हुई है और मुझे गर्व है कि मैं पिछले 20 सालों से इसका हिस्सा रहा हूं, भले ही एक इंडियन क्रिकेटर के तौर पर मेरा अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन इस खेल के साथ मेरा सफ़र जारी रहेगा.

‘खेल को कुछ वापस देने के लिए उत्सुक हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है’

मैं अगली पीढ़ी की मदद करने, इस खेल से सीखी गई वैल्यूज़ को शेयर करने और उस खेल को कुछ वापस देने के लिए उत्सुक हूं जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मुंबई में एक युवा खिलाड़ी के तौर पर शुरुआत करने से लेकर इंडिया के लिए खेलने तक, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है, इस सफ़र में कई जीत और हार मिलीं, लेकिन क्रिकेट खेलने, अलग-अलग टीमों का हिस्सा बनने और जीवन भर याद रहने वाली यादें बनाने की खुशी ही मेरे करियर की सबसे बड़ी संतुष्टि रही है. बीसीसीआई, एमसीए मेरे टीम के साथियों, मेरे कोचों, हर IPL फ़्रैंचाइज़ी, राधिका, मेरे पूरे परिवार, मेरे दोस्तों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया.

अजिंक्य रहाणे का क्रिकेट करियर

अजिंक्य रहाणे ने 85 टेस्ट मैच में 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा उन्होंने 90 वनडे मैच में तीन शतक और 24 अर्धशतक के साथ 2962 रन बनाए. भारत के लिए 20 टी-20 मैच में उन्होंने 375 रन भी बनाए थे.

वह आईपीएल में छह टीमों का हिस्सा रहे और कुल 212 मैच में 5367 रन बनाए. आईपीएल में उनके नाम दो शतक और 35 अर्धशतक है. उन्होंने आईपीएल की शुरुआत मुंबई इंडियंस के साथ की थी, इसके बाद वह 2011 में राजस्थान रॉयल्स चले गए. 2016 में राजस्थान रॉयल्स छोड़कर वह दो साल राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स का हिस्सा बने और फिर वापस राजस्थान रॉयल्स में लौटे. 2020-2021 में वह दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े और फिर 2022 में केकेआर की टीम में शामिल हुए. 2023-2024 में उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेला और फिर 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी की, जहां वह पिछले दो सीजन से टीम के कप्तान हैं.