भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस टीके का पहला डोज लगवाा लिया है. 32 वर्ष के रहाणे न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट शृंखला के लिये भाररतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं.

रहाणे ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया, ‘‘टीके का पहला डोज आज लगवा लिया. मैं सभी से रजिस्ट्रेशन करवाने और टीके लगवाने की अपील करता हूं.’’ भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने गुरुवार को टीका लगवाया था. मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मार्च में टीका लगवा लिया था.

Got my first dose of the vaccine today. I urge everyone to register and get yourself vaccinated, if you’re eligible pic.twitter.com/VH2xYcTQ1i

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) May 8, 2021