अजिंक्य रहाणे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद इस टी-20 लीग में खेलते नजर आएंगे

Ajinkya Rahane in ETPL: भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था. रहाणे संन्यास के बाद अब नई टीम के साथ जुड़ गए है. वह शुक्रवार को पहली बार हो रही यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में ‘मार्की प्लेयर’ के तौर पर एम्स्टर्डम फ्लेम्स से जुड़ गए. उन्हें यह मौका उसी दिन मिला था, जिस दिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. यह टूर्नामेंट 26 अगस्त से 20 सितंबर के बीच डबलिन (आयरलैंड) और हेग (नीदरलैंड्स) में खेला जाएगा.

ETPL के ज़रिए हुए एक इंटरव्यू में PTI से बात करते हुए रहाणे ने कहा, “यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, जब मैंने रिटायरमेंट का ऐलान किया… तो मुझे लगता है कि उसी दिन यह मौका मिला, मैंने इस पर सोचने के लिए शायद एक दिन का समय लिया। (फ्लेम्स के को-ओनर) स्टीव (वॉ) ने मुझे खुद फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं उनकी टीम के लिए खेलना चाहता हूं.

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‘मेरे लिए बाहर जाकर दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने का मौका’

उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना अनुभव है और मैंने इतने सालों तक जिस नज़रिए और सोच के साथ क्रिकेट खेला है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि यह मेरे लिए बाहर जाकर दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने का एक शानदार मौका है, दूसरे खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करूं, इसलिए मैं ETPL के साथ इस अनुभव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं.

‘यूरोप में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी’

रहाणे लीग के आगे बढ़ने की संभावनाओं को लेकर उत्साहित थे. उनका मानना ​​था कि इससे यूरोप में क्रिकेट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. उन्होने कहा कि देखिए, अगर आप यूरोप की टीमों को देखें, जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड्स… तो आयरलैंड ने हाल ही में भारत के खिलाफ़ सीरीज़ जीती है, नीदरलैंड्स भी समय-समय पर बहुत अच्छा खेलता रहा है, मैंने उनके साथ कई मैच खेले हैं, ज़ाहिर है, वर्ल्ड कप के मैच भी, क्रिकेट के लिए उनका जुनून कमाल का है; सीखने की उनकी ललक और एक टीम के तौर पर बेहतर बनने की उनकी इच्छा अद्भुत है.

‘ETPL में हिस्सा लेने को लेकर उत्साहित हूं’

रहाणे ने कहा, ETPL में उन्हें अलग-अलग खिलाड़ियों और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है, जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यह उनके लिए एक बेहतरीन प्लैटफ़ॉर्म है और मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर अपना अनुभव साझा करने और प्रभाव डालने के लिए बहुत उत्साहित हूं.

‘यूरोपीय खिलाड़ियों के लिए अपना हुनर ​​दिखाने का एक शानदार मौका है’

दुनिया भर में फ़्रैंचाइज़ी-आधारित T20 लीग तेज़ी से बढ़ रही हैं, ऐसे में ETPL इस भीड़-भाड़ वाले बाज़ार में अपनी जगह कैसे बना सकता है? रहाणे ने कहा कि बाज़ार इतना बड़ा है कि इसमें एक और लीग के लिए जगह है, मैंने देखा है कि जब भी आयरलैंड या नीदरलैंड की टीमें खेलती हैं, तो वे एक टीम के तौर पर बेहतर होती हैं, वे एक यूनिट के तौर पर सुधार करती हैं और आगे सीखने के लिए तैयार रहती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन बाज़ार है, और यूरोपीय खिलाड़ियों के लिए अपना हुनर ​​दिखाने का एक शानदार मौका है.

रहाणे का यह भी मानना है कि राहुल द्रविड़, स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन जैसे पुराने स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी से ETPL को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

स्टीव वॉ ने रहाणे का स्वागत किया

फ़्लेम्स के को-फ़ाउंडर और चीफ़ क्रिकेट ऑफ़िसर स्टीव वॉ ने कहा, रहाणे एक प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर में जो कुछ भी चाहिए, उन सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कौशल, मज़बूती, विनम्रता और नेतृत्व, अपने पूरे करियर में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मान कमाया है, न केवल अपने प्रदर्शन के लिए बल्कि मैदान के अंदर और बाहर अपने व्यवहार के लिए भी. उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि दबाव में भी वे कितना संयम और नेतृत्व दिखाते हैं, और ये गुण जीतने वाली संस्कृति बनाने में मदद करते हैं, उनका अनुभव, नेतृत्व और व्यक्तित्व बहुत कीमती साबित होगा.