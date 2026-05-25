'कप्तानी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा..', KKR के आईपीएल सफर समाप्त होने पर रहाणे ने क्यों कहा ऐसा?

Ajinkya Rahane on KKR Captaincy: कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2026 का सफर अब खत्म हो चुका है. तीन बार की चैंपियन रही केकेआर इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब नहीं रह पाई. टीम की शुरुआत शुरुआत में काफी खराब रही थी लेकिन लीग के दूसरे हाफ में केकेआर ने शानदार लय पाई और टूर्नामेंट में एक चैंपियन टीम की तरह वापसी की थी. हालांकि टीम की वापसी भी उन्हें प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा पाई. टूर्नामेंट के पहले हाफ में टीम के लचर प्रदर्शन के बाद केकेआर के कप्तान रहाणे को उनकी जिम्मेदारी से हटाने की भी मांग चल रही थी. अब इसे लेकर खुद रहाणे ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि क्या वह टीम के लचर प्रदर्शन के बाद कप्तानी छोड़ने का मन बना रहे थे.

मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं

रहाणे ने कहा, ‘‘मैं कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं. जब टीम मुश्किल में हो, जब टीम संघर्ष कर रही हो तब अपना जज्बा दिखाना बहुत जरूरी होता है. मैं कभी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता. मेरे मन में कभी कप्तानी छोड़ने का विचार नहीं आया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘दबाव तो होता है. यह स्वाभाविक है, लेकिन दबाव उन लोगों पर होता है जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं. हर कोई इस दबाव को सहन नहीं कर सकता. मेरे लिए मजबूत बने रहना और किसी भी स्थिति में घबराना नहीं महत्वपूर्ण था. जब आप 5-6 मैच हार जाते हैं तो आपका ध्यान अतीत और भविष्य पर केंद्रित हो जाता है.’’

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रहाणे का बल्लेबाजी में प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इस अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने 14 मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होने के कारण नहीं खेल पा रहे थे और यह हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. मुझे भारतीय गेंदबाजों पर भरोसा था और मैं उन्हें समय देना चाहता था. मुझे विश्वास था कि अगर हम उनका साथ दें, अगर हम उन्हें समय दें, तो वे दबाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.’’

क्या अगले सीजन भी रहाणे करते रहेंगे कप्तानी?

आईपीएल में केकेआर के इस सीजन के खेल को देखते हुए अभी से यह कहना मुश्किल लग रहा है कि रहाणे अगले सीजन भी टीम के कप्तान बने रहेंगे या नहीं. हालांकि उनकी कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ी भविष्यवाणी की है. आकाश चोपड़ा के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स अगले सीजन रहाणे से आगे बढ़कर किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है. चोपड़ा के अनुसार इस रेस में सबसे आगे रिंकू सिंह का नाम आ रहा है. रिंकू युवा हैं और टीम के लिए कई मैच फिनिश किया है.