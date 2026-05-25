IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Ajinkya Rahane on Kolkata Knight Riders Captaincy IPL 2026 KKR

'कप्तानी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा..', KKR के आईपीएल सफर समाप्त होने पर रहाणे ने क्यों कहा ऐसा?

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताया कि उनके मन में कप्तानी छोड़ने का विचार आया की नहीं.

Edited By : Saurav Kumar |May 25, 2026, 01:04 PM IST

Published On May 25, 2026, 01:04 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 01:04 PM IST

Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane on KKR Captaincy: कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2026 का सफर अब खत्म हो चुका है. तीन बार की चैंपियन रही केकेआर इस सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब नहीं रह पाई. टीम की शुरुआत शुरुआत में काफी खराब रही थी लेकिन लीग के दूसरे हाफ में केकेआर ने शानदार लय पाई और टूर्नामेंट में एक चैंपियन टीम की तरह वापसी की थी. हालांकि टीम की वापसी भी उन्हें प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा पाई. टूर्नामेंट के पहले हाफ में टीम के लचर प्रदर्शन के बाद केकेआर के कप्तान रहाणे को उनकी जिम्मेदारी से हटाने की भी मांग चल रही थी. अब इसे लेकर खुद रहाणे ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि क्या वह टीम के लचर प्रदर्शन के बाद कप्तानी छोड़ने का मन बना रहे थे.

मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं

रहाणे ने कहा, ‘‘मैं कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं. जब टीम मुश्किल में हो, जब टीम संघर्ष कर रही हो तब अपना जज्बा दिखाना बहुत जरूरी होता है. मैं कभी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता. मेरे मन में कभी कप्तानी छोड़ने का विचार नहीं आया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘दबाव तो होता है. यह स्वाभाविक है, लेकिन दबाव उन लोगों पर होता है जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं. हर कोई इस दबाव को सहन नहीं कर सकता. मेरे लिए मजबूत बने रहना और किसी भी स्थिति में घबराना नहीं महत्वपूर्ण था. जब आप 5-6 मैच हार जाते हैं तो आपका ध्यान अतीत और भविष्य पर केंद्रित हो जाता है.’’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

रहाणे का बल्लेबाजी में प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इस अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने 14 मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होने के कारण नहीं खेल पा रहे थे और यह हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. मुझे भारतीय गेंदबाजों पर भरोसा था और मैं उन्हें समय देना चाहता था. मुझे विश्वास था कि अगर हम उनका साथ दें, अगर हम उन्हें समय दें, तो वे दबाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे.’’

क्या अगले सीजन भी रहाणे करते रहेंगे कप्तानी?

आईपीएल में केकेआर के इस सीजन के खेल को देखते हुए अभी से यह कहना मुश्किल लग रहा है कि रहाणे अगले सीजन भी टीम के कप्तान बने रहेंगे या नहीं. हालांकि उनकी कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बड़ी भविष्यवाणी की है. आकाश चोपड़ा के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स अगले सीजन रहाणे से आगे बढ़कर किसी दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है. चोपड़ा के अनुसार इस रेस में सबसे आगे रिंकू सिंह का नाम आ रहा है. रिंकू युवा हैं और टीम के लिए कई मैच फिनिश किया है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

IPL 2026: ट्रेविस हेड की पत्नी पर किए भद्दे कॉमेंट, जेसिका ने की यह अपील

IPL 2026: ट्रेविस हेड की पत्नी पर किए भद्दे कॉमेंट, जेसिका ने की यह अपील
IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
IPL 2026: 25846 रन और 800 से ज्यादा विकेट, लीग स्टेज के आंकड़े हैरान कर देंगे

IPL 2026: 25846 रन और 800 से ज्यादा विकेट, लीग स्टेज के आंकड़े हैरान कर देंगे
धमाकेदार शुरुआत, फिर बिगड़ गई बात- पंजाब किंग्स 16वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी

धमाकेदार शुरुआत, फिर बिगड़ गई बात- पंजाब किंग्स 16वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी

Latest News

ipl-20

IPL के अगले सीजन में बदले दिखेंगे इन 4 टीमों के कप्तान, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
ipl-2026-stats

IPL 2026: 25846 रन और 800 से ज्यादा विकेट, लीग स्टेज के आंकड़े हैरान कर देंगे
punjab-kings-35

धमाकेदार शुरुआत, फिर बिगड़ गई बात- पंजाब किंग्स 16वीं बार प्लेऑफ में पहुंचने से चूकी
ipl-playoffs-8

IPL 2026 Playoffs: किसका-किसके होगा मुकाबला, तारीख, मैदान और समय
kkr-vs-dc-ipl

जीत के साथ डीसी ने की सम्मानजनक विदाई, केकेआर को 40 रनों से रौंदकर खत्म किया अपना सफर

riyan-parag-54

'हमने प्लेऑफ में पहुंचने में बहुत देर कर दी...', जीत के बाद रियान पराग का बड़ा बयान

Editor's Pick

Travis Head Wife Jessica was Abused by Fans After Virat Kohli and Her Husband Clash During SRH vs RCB Match In IPL 2026

IPL 2026: ट्रेविस हेड की पत्नी पर किए भद्दे कॉमेंट, जेसिका ने की यह अपील
IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि